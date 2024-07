Ordenaron la detención de la madre que desapareció con sus hijos en medio de un proceso de restitución a Alemania

La entrevista que le hizo el periodista Pedro Moreno a Constanza Taricco días antes de la audiencia

La Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero ordenó la detención e imputó a Constanza Taricco por considerarla supuesta autora del delito de “sustracción de menores”. Se trata de la joven madre cordobesa que desapareció el último jueves con sus hijos de 9 y 6 años, cuando debía presentarse en una audiencia judicial para avanzar con la restitución de los menores a Alemania, donde vive el padre de los chicos. El caso generó conmoción en la tranquila ciudad de Nono, en Traslasierra.

La propia fiscalía, a través de un comunicado, oficializó la orden de detención en contra de la mujer cordobesa. “Como es de conocimiento público, la Fiscalía se encuentra avocada a una investigación en torno a la desaparición de Taricco y sus hijos menores de edad”, explicó.

Y siguió: “Inmediatamente, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. Todo ello en el marco de desconocerse su paradero desde el día jueves 25 de julio de 2024, jornada en que se debía realizar una audiencia de contacto en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores, en el marco de una causa por Restitución Internacional de NNA. Con fecha 28 de julio de 2023 se dispuso hacer efectiva la orden de restitución inmediata de los niños, ambos de nacionalidad alemana y argentina, a la República Federal de Alemania”.

La sentencia fue ratificada por el máximo Tribunal de Córdoba, quien en su resolución aclaró que: “…el proceso de restitución internacional no tiene por objeto dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la responsabilidad parental o el cuidado personal de los niños, sino que lo debatido en autos trata de una solución de urgencia y provisoria, sin que lo resuelto constituya un impedimento para que los padres discutan la cuestión por la vía procesal pertinente y ante el Juez competente…”. Así, mantenía Taricco la custodia de sus hijos. La decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló la fiscalía.

Sin embargo, desde el jueves están intentando localizar a la mujer y sus hijos y no hay novedades. “Se llevaron a cabo numerosas medidas con el propósito de dar con sus paraderos, con resultado negativo hasta el momento”, señaló la fiscalía.

Ahora, la joven quedó formalmente imputada y se ordenó detenerla. El Código Penal establece que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

Constanza Taricco

“No hay mucho para decir. Los menores siguen sin aparecer, esperamos la pronta aparición de los chicos. El señor Hers está en contacto permanente, preguntando si hay novedades y hasta ahora no las hay”, dijo a Infobae el abogado Fabio Mastrángelo, que representa a la ex pareja de Taricco.

El viernes, cuando la mujer ya se había ausentado de su casa, la Corte cordobesa rechazó un planteo de revisión sobre el fallo que ya estaba firme. Ahora, la última apuesta de la representación legal de Constanza, encabezada por Natalia Lescano, es un recurso presentado en las últimas horas en tribunales internacionales.

La letrada reclamó la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que la restitución se frene vía una medida cautelar: allí, Taricco acusó a su ex pareja de presentar documentación falsa e insistió en la validez de un poder que le había dado a ella por tiempo ilimitado.

Esas pruebas ya habían sido presentadas en los tribunales argentinos y los que apoyan la postura de Constanza acusan que no fueron escuchados. Sin embargo, lo que la justicia estableció es que el lugar de residencia de los niños era Alemania -algo que la mujer niega- y, por lo tanto, los fallos dijeron que es en ese país donde debe discutirse el fondo de la cuestión.

La resolución dispuso que el padre pagara los gastos de traslado de los chicos y de la madre, que le proveyera una casa cerca de su domicilio y le otorgara “provisionalmente” a ella la custodia de los niños hasta que el tribunal alemán competente decida sobre la cuestión de fondo.

Paralelamente, se le pidió al área de jurídicos de la Cancillería argentina mantener contacto con las autoridades alemanas para que le dieran a la madre “asistencia jurídica gratuita”. Sin embargo, la mujer sostiene que los jueces argentinos la obligan a entregarle a los chicos “a un señor alemán” y que ya no podrá verlos.

Costanza Taricco, la mujer que desapareció cuando había orden judicial para restituir a sus hijos a Alemania

Constancia Taricco y Soeren Hars se conocieron en Bolivia durante 2016, se casaron, nació su hijo, él reconoció la paternidad de la primera hija de la joven y se fueron a Alemania en junio de 2018.

Ahí los chicos fueron al colegio y la familia comenzó a percibir el subsidio familiar por hijos a cargo, otorgada por el Estado alemán (Kindergeld). La pareja decidió trasladarse a Bolivia, a inicios del año 2020, en virtud de la actividad de acompañamiento de jóvenes en conflicto (trabajo en función de su relación de dependencia con una organización alemana), junto a otros emprendimientos.

Tras una breve estadía preparatoria, él volvió a Alemania, mientras ella y los chicos fueron a Argentina a visitar familiares. Y ahí se desató la pandemia. Recién en junio del 2020, en un vuelo de repatriación, la mujer y sus hijos volvieron a Alemania. Y desde febrero hasta octubre de 2021, la familia vivió junta temporalmente en Bolivia porque el padre trabajaba allí temporalmente.

Cuando Hars tuvo que regresar a Alemania en octubre de 2021 debido a su trabajo, la madre inicialmente se negó a volver.

La imagen que circuló en redes sociales sobre Constanza Taricco y sus hijos antes de desaparecer

Según el hombre, hubo un acuerdo mutuo para volver a Alemania, pero eso no sucedió. La joven se quedó con los chicos en Latinoamérica, pasaron juntos la Navidad siguiente y ya después fue perdiendo el contacto con sus hijos.

En ese contexto apareció la demanda por restitución internacional. La mujer, en cambio, asegura que el lugar de residencia era Bolivia y denunció “la violencia que el Sr. Hars continúa ejerciendo” sobre ella, y el daño que se les generaría a sus hijos alejados de su centro de vida.

Tras perder en todas las instancias judiciales argentinas, llegó al día en que Taricco debía ir a tribunales con los chicos. Un grupo de sus vecinos se habían organizado para acompañarla en el juzgado. Pero la joven no apareció. Se libró entonces una orden para ir a buscarla a su casa. Allí había más vecinos para defender a Constanza. Cuando los uniformados lograron acceder a la casa, ya no estaba.

Caso Constancia Taricco

La Policía pidió a la población colaboración para poder encontrarla. En redes sociales se llamaba a no avisar nada, a protegerla. En la noche del domingo hubo una ronda con velas en la plaza del pueblo. Días antes de la audiencia clave, la mujer dio una entrevista al periodista Pedro Moreno diciendo que estaba desesperada y en donde le preguntaban si estaba dispuesta a fugarse.

“Así como hablamos de los derechos del niño, mis hijos construyeron una red social con su escuela y sus actividades. Fugarse implica vivir escondido. Si me encuentran, ahí sí voy a estar siendo imputada de un delito... Entregarlos no los voy a entregar nunca. Ya la palabra es un montón. Los niños no se entregan. Lo que pueda llegar a hacer o no queda para mí en privado porque va en contra mío...”, afirmó.