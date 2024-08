Qué dijo el militante de HIJOS al enterarse del homicidio de su madre

Fernando Albareda y Susana Montoya

En la jornada de ayer, Fernando Armando Albareda militante de HIJOS e hijo de Susana Beatriz Montoya quien fue asesinada adías atrás, quedó detenido luego que la causa por la muerte de su madre virará 360 grados y él quedara acusado de homicidio.

Horas antes de su detención, Albareda brindo una entrevista a El Doce TV y allí relató que “encontré a mi mamá muerta a través del techo de una vecina que me dejo pasar porque no pude comunicarme con ella y eso me preocupo. La llamé por teléfono pero no pude dar con ella”.

En relación a cómo mataron a su madre, Albareda conmocionado dijo: “Es espeluznante. En mi vida me imaginé que podía pasara algo así más allá de lo que paso con mi padre. Lo que hicieron con ella es terrible” y agregó; “Le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello. No tiene sentido eso para una mujer de 74 años por un robo”.

Consultado sobre un posible robo en la vivienda, el militante de HIJOS sostuvo al portal ElDoce.tv que “no robaron nada, no falta nada. Están los televisores, cosas de valor, anillos, no falta nada y remarcó: “La puerta estaba cerrada, todo estaba cerrado”.

Y en cuanto a si había un motivo remarcó que: “Hay una pintada en el interior de la casa, en la cocina de que ahora iban por mí y mi hermano, los únicos que quedamos de la familia”. Y es que Susana era viuda del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba que militaba para el ERP y fue secuestrado y asesinado durante la Dictadura Militar

En relación a posibles sospechosos aseguró que “desde que no hubo una depuración de parte del ministro de Seguridad de los que componen la Policía de la provincia de Córdoba, los condenados a perpetua salvo Luciano Benjamín Menéndez, son policías, y sus hijos son policías ahora y trabajan hoy en día en la fuerza. No descreo o creo de ellos pero mis sospechas van para ese lado”.

Sobre los motivos Albareda señaló que “a través de la reparación por la causa de mi padre hay como mucho ruido dentro de la Policía. Es un dinero que le tiene que pagar a mi mamá que le corresponde por la reparación historia de su legajo. Ella debía recibir ese dinero millonario para principios de mes peor no llegó”.

Luego añadió: “Eso iba ser un dinero para ayudar un poco a todos. Esa reparación más un reclamo por los años de pensión no pagos debía recibir hacia mucho ruido”.

Explicó que “ella estaba preocupada y desde hace 20 días recibía llamadas no de amenazas sino que la llamaban y le cortaban como amedrentamiento. No quería salir estaba preocupada”.

Para finalizar agradeció la ayuda de HIJOS, las Madres de Plaza de Mayo y de los colectivos de presos poliíticos y aseguró: “No estoy solo. Espero que se esclarezca lo más rápido posible”.

Las amenazas que encontró Fernando Albareda en la puerta de su casa en Córdoba

Cabe recordar que el caso se manejó con un absoluto hermetismo. El fiscal Juan Pablo Klinger tomó la determinación de la detención del hijo a raíz de las sospechas que surgían sobre el entorno de la mujer de 74 años, asesinada, el 1 de agosto pasado, en su casa de Córdoba. El primer indicio: los accesos no habían sido violentados.

El hallazgo fue la segunda pista que guió a los investigadores hacia el presunto asesino. El militante, que también es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue quien se comunicó con la Policía. Según explicó a la prensa, encontró el cuerpo de su madre tendido en el patio. En una de las paredes de la propiedad, se encontró una pintada, presuntamente realizada con labial rojo, que rezaba: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”.

Y esa supuesta amenaza fue la clave que destrabó el caso. El informe preliminar técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial estableció que “los manuscritos presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”.

Sucede que el militante, en esa fecha, había denunciado el hallazgo de carteles intimidantes en la puerta de su casa: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “Va a morir”; “Te vamos a juntar con tu papito”, se podía leer en fibra negra y recortes de diario. Debajo de las amenazas, había seis balas calibre .22.

En resumen, tanto el escrito hallado en la pared de la escena del crimen de Montoya como los carteles intimidantes fueron realizados por la misma persona: Albareda. Resta conocer el resultado de la pericia definitiva.

Tras su detención fue trasladado al penal de Bower. Ahora, Klinger espera su traslado a sede judicial para proceder a la indagatoria por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

En la investigación intervino la Unidad Judicial de Homicidios, la Brigada de Investigación de Homicidios –dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia- y los distintos gabinetes científicos de la policía judicial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.