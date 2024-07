Un video viral de un supuesto pedido de coima de policías de la Ciudad terminó con una denuncia en la Justicia

Video: el supuesto pedido de coima en Parque Avellaneda

Ayer lunes, un video de un supuesto pedido de coima de la Policía de la Ciudad en la zona de Parque Avellaneda fue viralizado en redes sociales. En la filmación, tomada desde una ventana, puede verse a tres efectivos que rodean un Volkswagen Gol en un control vehicular.

Según el portal Conurbano Digital, que difundió las imágenes, el video fue filmado desde la Estación de Bombo Cildañez de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos, en la avenida Eva Perón al 4600. Los propios trabajadores del lugar tomaron el video.

Sin embargo, todavía no hay información para suponer un pedido de soborno para circular: en la filmación no se oye qué dicen los policías, para empezar. Por lo pronto, el conductor no se presentó a realizar una denuncia y relatar su versión del episodio.

La denuncia, en cambio, fue realizada por el Ministerio de Seguridad porteño mismo ante la viralización de las imágenes.

El mensaje del ministro Waldo Wolff tras el hecho

“Ese es uno de nuestros pilares de gestión. Por eso cuando recibimos una denuncia como esta, con algún oficial sospechado de un ilícito nos ponemos al frente judicializándolo así como defendemos permanentemente a la enorme mayoría de los hombres y mujeres que honran día a día su uniforme. Ya hemos identificado a los implicados e hicimos la denuncia ante la fiscalía correspondiente”, aseguró el ministro Waldo Wolff en su cuenta de la red social X.

La causa, iniciada por el presunto delito de cohecho, está en manos de la Fiscalía N°29 del fuero contravencional porteño, a cargo del doctor Aníbal Brunet. “Se hizo la denuncia desde el Ministerio y el fiscal pide ahora identificaciones, zona, y todas las medidas de prueba para esclarecer la situación”, asegura una fuente del caso a Infobae.

Por lo pronto, el patrullero que puede verse en las imágenes ya fue identificado: pertenece a la Comisaría 9C, ubicada en la calle Remedios al 3700. Todavía no se determinó con certeza el lugar del hecho, así como los policías involucrados. Una vez que se conozca sus nombres -algo fácil de determinar de cara a los registros de controles y uso de patrulleros- podrán ser citados a declaración indagatoria.