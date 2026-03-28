Quien es la argentina investigada por el robo de virus en un laboratorio de una universidad de Brasil

El caso generó un debate sobre bioseguridad en Brasil

La científica argentina detenida y luego liberada en Brasil se encuentra en el centro de un caso judicial tras ser señalada como sospechosa del robo de material biológico catalogado como peligroso en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo.

Soledad Palameta Miller, de 36 años, coordinadora del laboratorio de Virología y Biotecnología de los Alimentos de la Unicamp, fue arrestada después del descubrimiento de la desaparición de virus y otros agentes patógenos en un laboratorio de alta seguridad.

Palameta Miller es una científica rosarina con una sólida formación en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario y posee un doctorado en ciencias en el área de productos farmacéuticos, medicamentos y suministros de salud por la Unicamp. Su perfil destaca por el liderazgo en investigaciones vinculadas a virología, desarrollo de vacunas y vigilancia epidemiológica. Su detención, producida en febrero de 2026, está relacionada con la presunta sustracción de virus gripales H1N1 y H3N2, así como otros virus humanos y animales clasificados de alto riesgo, suceso que ha despertado preocupación sobre la seguridad de los laboratorios científicos en Brasil.

La científica está casada con el veterinario Michael Edward Miller y, según medios brasileños, ambos poseen la empresa Agrotrix, que produce virus modificados genéticamente para aplicación veterinaria.

La científica argentina es investigada en el caso de desaparición de agentes infecciosos de alto riesgo en la Universidad Estatal de Campinas. Los patógenos fueron recuperados

El recorrido profesional de Palameta Miller, según pubica el Portal de Docentes e Investigadores de la UNICAMP, incluye el título de Licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario en 2013 y el doctorado en ciencias otorgado por la Universidad Estatal de Campinas en 2019.

Entre 2017 y 2022, ejerció como analista en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), en Brasil, donde trabajó en proyectos de ingeniería de vectores virales, inmunomodulación y desarrollo de anticuerpos monoclonales orientados a terapias contra el cáncer. Desde 2022, realizó una estancia postdoctoral enfocada en el desarrollo de vacunas vectorizadas, herramientas diagnósticas rápidas para enfermedades aviares y la producción de vacunas veterinarias.

Trayectoria científica y proyectos destacados

Como profesora en la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Unicamp, dirige investigaciones en vigilancia epidemiológica sobre virus transmitidos por alimentos y agua. Además, ha colaborado en el proyecto PREVIR-MCTI dedicado al monitoreo de virus zoonóticos en animales silvestres, así como en propuestas para el uso de micovirus y bacteriófagos en el control microbiano, de acuerdo con el Portal de Docentes e Investigadores de la UNICAMP.

En su trayectoria reciente, la profesional argentina lideró líneas de innovación en productos diagnósticos para la salud animal y humana, continuando la colaboración en diversas iniciativas de vigilancia y desarrollo en virología, siempre vinculada al concepto de “Una Salud”.

Las investigaciones son sobre la manipulación de virus de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación policial y situación judicial

El caso judicial se inició tras detectarse el 13 de febrero último la desaparición de material biológico, especialmente virus H1N1 y H3N2, en el laboratorio BSL-3 de la Unicamp, un entorno regulado por estrictos controles. La Policía Federal brasileña arrestó a Palameta Miller en flagrancia bajo cargos de robo, fraude procesal y transporte sin autorización de virus modificados genéticamente, violando las normativas de bioseguridad nacional.

La investigación determinó que el material fue movido irregularmente dentro de la universidad. Aunque las muestras fueron recuperadas sin que se registrara contaminación externa, algunos virus fueron hallados en laboratorios distintos y en contenedores de residuos. Actualmente, Palameta Miller permanece en libertad provisional, con la prohibición de ingresar a la Unicamp y abandonar Brasil sin autorización judicial.

La defensa de la investigadora expresó que mantendrá reserva sobre declaraciones públicas y se limitará a la vía judicial, respetando las pautas dispuestas por el Noveno Juzgado Federal de Campinas. La policía también investiga a su esposo, Michael Edward Miller.

Ante esta situación, la dirección de la Unicamp inició una investigación interna y colabora de manera constante con la Policía Federal, conforme a los comunicados difundidos por Infobae. La repercusión del caso ha promovido en Brasil el debate nacional sobre los controles y la vigilancia en laboratorios que manipulan agentes biológicos peligrosos.

El incidente de la Unicamp pone en discusión los desafíos éticos y legales en la investigación biotecnológica en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Campinas ha reiterado que seguirá colaborando con las autoridades y resguardando la confidencialidad del proceso, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la investigación sin interferencias.