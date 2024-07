La familia de Loan pedirá la detención de Macarena, la hija de Laudelina

La prima del menor lanzó fuertes acusaciones contra Codazzi y manifestó que se siente insegura

A casi un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, aún no hay rastros del nene de 5 años. Los trabajos giran en torno a su tía, Laudelina Peña. Ahora, la familia del menor pedirá la detención de Macarena, hija de la mujer, por encubrimiento, ya que fue quien participó del hallazgo del botín de Loan.

Tras el testimonio de Laudelina y su posterior declaración, la joven de 21 años comenzó a estar en el centro de la escena: fue la que le sacó una foto en el almuerzo al menor y no la entregó a la Justicia, a la vez fue también quien denunció que su madre declaró “bajo amenaza”.

La tía del menor confesó que ella misma había plantado el botín, obligada por María Victoria Caillava, para desviar la investigación. En ese momento, dijo que la ex empleada municipal y su marido, Carlos Pérez, habían atropellado y matado a Loan. La mujer, en un primer momento, fue representada por José Codazzi, contra quien Macarena lanzó fuertes acusaciones.

“Esa declaración fue bajo amenaza, fue una estrategia que él armó presionándonos. Él ya le había dicho que se tenía que adelantar a que Patricia Bullrich la detuviera, porque si hubiera estado detenida no hubiera podido decir eso que inventó él”, dijo Macarena en una conferencia de prensa.

Macarena Peña, prima de Loan e hija de Laudelina

En este contexto, el abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, adelantó en un diálogo con TN que pedirán la detención de la joven y de Codazzi. “Nosotros vamos a pedirle la detención (Macarena) y también la de José Codazzi. Eso es lo que piden nuevamente los familiares de Loan”, indicó.

Sobre Codazzi, planteó: “¿No se dieron cuenta que borraron mucha información de los teléfonos? El día que tengamos que ver los teléfonos de Codazzi y compañía, ¿Cómo se piensan que van a estar?”.

Anteriormente, Macarena mencionó que no confía en la Policía Federal y recordó una situación que vivió cuando la llevaron a declarar. “Nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, después en el trayecto a Corrientes Capital”, comenzó su relato y continuó diciendo que, en ese momento, se habría subido un senador provincial al vehículo. “Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90% que es esa persona, pero necesito reconocerlo en persona. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás”, contó en una entrevista también con TN.

Frente a esto, Burlando planteó: “Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”.

Por esto mismo, también anunció que denunciará al Gobierno de Corrientes en Comodoro Py por “encubrimiento agravado” y precisó que uno de los “varios motivos” que respaldan esa acusación es “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado”.

Laudelina, la tía de Loan

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, se quejó Burlando.

Luego, se refirió a la hipótesis de Laudelina y su accionar para desviar la investigación. “Estamos hablando de una criatura de 5 años, ¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas, de hablar insensiblemente como lo han hecho? Donde ni más ni menos lo colocaban en la caja de una camioneta, sin vida a Loan. ¿Se puede ser tan miserable? son miserables”.

De esta manera, remarcó: “En otras épocas, por mucho menos varios hubiesen presentado la renuncia porque no les daría la dignidad”, agregó sobre los funcionarios políticos y judiciales involucrados. “La persona que inventa furiosamente una versión donde hay un accidente -que no lo hubo y siempre lo dijimos- fue acompañada por un senador”.