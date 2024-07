Búsqueda de Loan: Burlando denunciará al Gobierno de Corrientes en Comodoro Py

El abogado Fernando Burlando, en representación de la familia de Loan, anunció hace instantes que denunciará al Gobierno de Corrientes “por encubrimiento agravado” ante los Tribunales de Comodoro Py: “Seguramente estos jueces que son criticados, incluso a veces por mí, no tengan duda que harían que en la casa de Loan hasta el propio gobernador estaría pidiendo una exención de prisión”.

“La situación es inmanejable...”, sostuvo en declaraciones a Todo Noticias (TN). “Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, argumentó.

Burlando señaló entre “varios motivos” que el encubrimiento agravado es por “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado” y que estén involucrados “todos los protagonistas”. “Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, cuestionó el representante legal de la familia del menor de 5 años.

En este marco, recordó que ha pedido la detención de José Codazzi, el ex abogado de Laudelina, la tía de Loan, y que “se le tome declaración indagatoria”. “¿No se dieron cuenta que borraron mucha información de los teléfonos? El día que tengamos que ver los teléfonos de Codazzi y compañía, ¿Cómo se piensan que van a estar?”, insistió.

Este jueves se cumplen 28 días de la última vez que fue visto con vida Loan, en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Minutos antes de anunciar que denunciará al Gobierno provincial en Comodoro Py, Burlando apuntó a Laudelina, y su situación judicial, y dijo que solamente se le creerá “cuando nos diga dónde está Loan”. “Va a ser la única posibilidad que tenga de acceder a algún tipo de beneficio, es la única verdad que necesitamos, lo demás es pescado podrido como nos ha vendido hasta el día de la fecha”, señaló.

Activaron el Alerta Sofía ante la desaparición de Loan, de 5 años

“Estamos hablando de una criatura de 5 años, ¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas, de hablar insensiblemente como lo han hecho? Donde ni más ni menos lo colocaban en la caja de una camioneta, sin vida a Loan. ¿Se puede ser tan miserable? son miserables”, manifestó sobre la falsa hipótesis que sembró la tía. “En otras épocas, por mucho menos varios hubiesen presentado la renuncia porque no les daría la dignidad”, agregó sobre los funcionarios políticos y judiciales involucrados. “La persona que inventa furiosamente una versión donde hay un accidente -que no lo hubo y siempre lo dijimos- fue acompañada por un senador”, remarcó.

“Les pedimos a los funcionarios que vayan y se den cuenta cómo capturaron a Loan y seguramente hoy es víctima de una red de trata”, declaró Burlando.

“Escuche que dijeron que le ofrecieron a la familia defensores oficiales y yo hubiese esperado que me diga una ministra o la jueza, ‘estamos buscando como locos a Loan’, como yo que estoy en Paraguay buscando a Loan. Estoy en Paraguay buscando a Loan, sin límite de horario ni tiempo, lo estoy buscando. Así no lo vamos a encontrar nunca, si le ofrecemos abogados a los padres y papas fritas a los vecinos en vez de llevarlos a declarar, no lo vamos a encontrar jamás”, advirtió.

“Todos los que mencionamos están en la misma organización, son la misma mugre. Maciel (el comisario detenido), no hay ningún tipo de dudas que organizó esto”, planteó el abogado.

En cuanto al avance de la causa, acotó que le pidió al fiscal que declare un testigo que el 13 de junio vio camionetas que no eran del lugar y que posiblemente se trate de gente de “la comunidad gitana”. “Lo raro es que tendría que estar la Policía Federal trabajando en todos los lugares. Alrededor de la casa de la abuela de Loan debe haber 10 casas, no hay que tomarse mucho trabajo y ni siquiera los han entrevistado”, criticó. “Parece que las trabas, las interferencias, el cuidar al gobernador, no tienen nada que ver con Loan y nos alejan de él”, lamentó.

Patricia Bullrich recibió este jueves a José, papá de Loan (Luciano Gonzalez)

“Nadie tiene la convicción desde el primer día que aquí exista una organización emparentada con la trata. Todos buscaron sacarse este expediente, esta mochila, incluso también la Justicia federal”, concluyó Burlando.