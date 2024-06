Devolvieron al bulldog francés robado en Almagro: lo habían vendido en la Villa 31 por 50 mil pesos

Almagro: dejó atado a su perro en la puerta de una farmacia y dos ladrones se lo robaron

A comienzos de este mes, María José, una vecina del barrio porteño de Almagro, sufrió el robo de Moro, su bulldog francés, cuando lo dejó atado en la puerta de una farmacia ubicada en la esquina de Rivadavia y Meza. Personal de la Comisaría 5A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras recibir la denuncia.

Hoy, Moro está de vuelta en su casa, tras ser hallado por la Policía de la Ciudad. Personal de la División Investigaciones Especiales de la fuerza porteña, en una causa a cargo del fiscal Eduardo Munilla Lacasa, estableció que los autores del robo se dirigieron a la Villa 31 de Retiro y habrían vendido al perro por 50 mil pesos.

Así, los efectivos entrevistaron a varias familias para poder dar con el animal. Este domingo, alrededor de las 21hs, una mujer se dirigió al domicilio de María José y le restituyó la mascota, luego de reconocerlo con las características que había brindado la Policía de la Ciudad. La fiscalía del caso dispuso profundizar las causa para establecer la venta del perro.

Moro, otra vez con su dueña

“Esto fue el sábado 1 de junio, entre las 14.10 y 14.30. Yo llamé a la Policía a las 14.34. Las personas (de la farmacia) me hicieron el recorrido hasta la estación del subte de Loria, que está a una cuadra, con sentido hacia San Pedrito. La Policía los pudo seguir con las cámaras del subte y salen a la superficie en Acoyte y Rivadavia, y ahí les perdieron el rastro”, afirmó María José tras el robo en una entrevista a TN.

Gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el interior de la farmacia, se pudo constatar que fueron dos los delincuentes que se llevaron a Moro: uno de ellos actuó de campana y el segundo tomó a la mascota.

“Eran dos personas. Yo no me di cuenta, pero cuando lo estaba atando a Moro, uno de ellos, de remerita blanca, ya me estaba viendo y se colocó detrás del paredón. Yo al perro lo veía, pero cuando me di vuelta para agarrar el medicamento y me dirijo a la caja, ya no lo vi más. El cómplice que viene atrás cruzó el semáforo en rojo y me agarró el perro”, detalló la víctima.

Acompañada por sus dos hijas, María José contó que Moro “todavía es un bebé y se da con cualquiera”, con apenas seis meses de edad.

Moro es un bulldog francés de color negro y tiene manchas blancas

“Lo estoy difundiendo en todas las redes que puedo. Mucha gente me está ayudando a compartir. Ofrezco recompensa. Yo solo quiero que regrese Moro porque no conoce otra palabra que no sea amor en mi casa. Él siempre nos estaba esperando a nosotros, dormía con nosotros en su cucha. Por favor, les pido que me lo regresen”, pidió.