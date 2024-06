“Yo acá, chambeando”: los chats de la banda que asesinó a golpes al empresario de San Isidro para robarle

Jorge Enrique De Marco, militante por los derechos de los animales, con uno de los perros que rescató

Jorge De Marco, un empresario del sector inmobiliario y activista por los derechos de los animales, fue asesinado a golpes tras ser atado de pies y manos por un grupo de ladrones en su casa de San Isidro a mediados de marzo. La investigación, a cargo de la fiscal Carolina Asprella, determinó que el hecho se enmarcaba en una feroz entradera a su casa y que detrás del brutal crimen se encontraba un misterioso grupo criminal de Villa La Cava llamada “La banda del millón”.

Poco después, la Policía Bonaerense identificó y arrestó a varios sospechosos.

Esta semana, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirmó las prisiones preventivas de Francisco Miguel Gaitano y Kevin Sebastián Leites por el delito homicidio criminis causa (matar para ocultar un delito precedente), agravado por la participación de un menor de 18 años. En el caso del primero, en calidad de partícipe necesario. En el caso del segundo, como coautor.

La misma resolución tomaron los camaristas para el remisero Juan Pablo López, alias “Pipito”, por el delito de encubrimiento en la modalidad de favorecimiento personal agravado por ser consecuencia de un hecho especialmente grave.

La casa del empresario asesinado en San Isidro

Aunque López buscó despegarse de la banda, la apertura de celulares demostró que no sólo conocía a los autores, sino también que sabía del homicidio. Así quedó en evidencia en una conversación que tuvo con una mujer identificada como Romina C., el día posterior al asesinato, a la que tuvo acceso Infobae.

“¿Qué onda mamá?”, le pregunta a su interlocutora, que lo había registrado en la agenda como “Pipito”, cerca de las 11.30 del 15 de marzo. “Chambeando con la Erika”, le responde la mujer, quien enseguida le consulta “lo del empresario”. “Dice que fue Kevin, Lucho y un tal Huguito de los derpas. A las 4 muestran las cámaras, lleno de moscas”. “Uh, jajaja. Mal ahí, si los ven las cámaras cagaron”, responde el remisero.

“Capaz viste que tiene una suerte, y si quedan, chau, por homicidio”, agrega Romina. “No pasa nada. Y sí, encima por homicidio”, le responde el chofer.

Luego, os investigadores encontraron charlas que les permitió concluir que López sabía que Kevin y M. eran los autores del crimen. “(...) Dice que me iba a decir para venir, pero como se enteró de que estaban M. y Kevin no me dijo nada...”, le señaló Romina C. a Pipito. Luego, bromeó: “Si igual le iba a decir que no conozco ni a Kevin ni a M. ja, ja, ja, que lo conozco a Arturo y a Manuelito jaja”.

López le responde con un audio: “Si olvídate, yo pregunté acá viste porque que está la DDI de San Isidro metida en la búsqueda y dicen que tiene rastros jajaja”.

Detenidos por el crimen de Jorge Enrique De Marco

La investigación cuenta con imágenes de cámaras de seguridad donde se observa cómo se suben cuatro delincuentes al auto del remisero, que en su poder tenían elementos de valor robados y alrededor de 15 armas que le habían sacado a la víctima, que era instructor de tiro. Inclusive uno de ellos tenía un fusil FAL en la mano.

“No sabía que los chicos hicieron eso”, se limitó a decir el remisero cuando lo detuvieron, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

En cuanto a Gaitano, lo acusan de haber realizado la inteligencia previa al golpe en la casa del empresario, una maniobra que, según la causa, solía aplicar. “Marcaba las casas para posteriormente entregarlas para ser robadas, aprovechándose de su empleo: jardinero”, determinaron los investigadores.

A Leites, por su parte, lo complican chats obtenidos en un celular secuestrados, en los que una joven afirmó que había sido parte del grupo que entró en la casa y hasta llevó a cabo vejámenes contra la víctima.

El crimen de De Marco fue descubierto el 14 de marzo pasado por un amigo y vecino, quien entró con su llave a la casa de la víctima, porque no respondía mensajes ni llamados. Lo encontró muerto en una de sus habitaciones de la planta alta.

La autopsia determinó que fue asesinado a golpes. La víctima tenía dos costillas fracturadas, lo cual le produjo una broncoaspiración: esa fue la causa de muerte que establecieron los forenses. El cuerpo, además, presentó quemaduras de cigarrillos.