Lanzaron una búsqueda para detener al joven acusado de matar a otro en una parrilla de Rosario

La Justicia activó un pedido de captura en contra de Isaias Emanuel Gutiérrez, el joven de 21 años acusado de presuntamente haberle disparado en la cabeza a Nicolás Andrés Rodríguez (23) luego de haber discutido en una parrilla de la zona oeste de Rosario. Las autoridades difundieron su imagen, con la intención de que los ciudadanos que pudieran aportar datos colaboren con la búsqueda.

Por medio de un comunicado en la red social X, la Fiscalía Regional N°2 solicitó que “cualquier dato en relación al hecho descripto llamar al 911, comunicarse a la dirección de correo electrónico gavila@mpa.santafe.gov.ar o redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción”. Asimismo, aseguraron que la información que pudieran brindar será reservada por los investigadores.

Como resultado del video que registró los hechos, las autoridades acusaron a Gutiérrez de supuestamente ser el autor del tiroteo que culminó con la muerte de Rodríguez. El ataque ocurrió el lunes pasado en la avenida Presidente Perón entre las calles Campbell y Barra, cuando la víctima recibió un impacto en el cráneo cuando se encontraba dentro de su vehículo a punto de irse.

De acuerdo a la investigación, Rodríguez cenaba con un amigo, cuando se produjo la pelea con tres personas que estaban en otra mesa. Aparentemente, el entredicho surgió por haberse “mirado mal”, lo que provocó que los otros comensales lo amenazaran con que le iban a pegar a la salida.

Antes de que fuera baleado, el joven advirtió sobre lo ocurrido a uno de sus primos, quien contó en un diálogo con Canal 3 que Nicolás le había enviado un mensaje para pedirle ayuda. “Me dice: ‘Hay tres chicos que me quieren pegar. Haceme la segunda no me dejes morir’”, recordó luego de confirmar que la víctima tuvo una discusión con los otros tres jóvenes porque uno de ellos lo increpó y le preguntó: “¿Qué mirás?”.

Por este motivo, el primo de Nicolás y dos de sus amigos se dirigieron hacia la parrilla en un Renault Sandero gris. Cerca de las 21:27 horas, la víctima y su acompañante se dirigieron hacia un Volkswagen Polo de color azul. En ese momento, uno de los tres sospechosos abrió fuego contra los dos vehículos y consiguió herir de muerte a Rodríguez.

Al percatarse de que el joven había sido herido, sus conocidos lo trasladaron de forma particular hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Según declaró la directora del centro médico, Andrea Becherucci, informó que la víctima había ingresado a la guardia con “una herida de arma de fuego transfixiante en el cráneo”.

Según la información obtenida por Rosario 3, Rodríguez había sido alojado en la unidad de terapia intensiva por la gravedad de la lesión sufrida. Al mismo tiempo, había perdido la capacidad de respirar, por lo que tuvo que recibir asistencia mecánica ventilatoria. Finalmente, murió el martes a las 19 horas.

En las primeras horas de iniciada la investigación, el personal del Comando Radioeléctrico encontró el auto en el que viajaba el joven en la zona de 6 de Diciembre al 7100, por lo que pudieron constatar que tenía tres impactos de bala y manchas de sangre. Además, entrevistó a un testigo ocular del hecho.

En paralelo, los familiares de Nicolás remarcaron que el arma homicida y la participación de una cuarta persona que llegó en bicicleta al lugar serían claves. Según el testimonio del primo de la víctima, los tres comensales no habrían estado armados, ya que un “tipo en bicicleta” llegó cuando se estaban yendo y les entregó una pistola.

“El que llevó el arma es tan asesino como el que disparó, porque sino, no hubiese terminado así”, interpretó Alejandra, la tía de Rodríguez, durante una entrevista con El Tres. De la misma forma, manifestó: “Esperemos que los puedan encontrar y que Nicolás no sea un número más”.

Por otro lado, la mujer planteó la posibilidad de que los jóvenes fueran conocidos del dueño de la parrilla, ya que al haber frenado la discusión, éste “les dio a entender -a Nicolás y su amigo- que no se metieran con ellos, que era gente pesada”.