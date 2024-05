Un joven mató a otro en una parrilla de Rosario porque “lo miró mal”: el video del crimen

Rosario: asesinato en un restaurant - Cámara de seguridad

Nicolás Andrés Rodríguez, un joven de 23 años fue asesinado de un tiro en la cabeza luego de mantener una discusión en el interior de un local gastronómico ubicado en la zona oeste de Rosario. Rodríguez fue atacado el lunes por la noche por otro comensal con el que tuvo un entredicho por haberse “mirado mal”, según investigadores policiales: falleció este martes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El momento del ataque quedó filmado por la cámara de seguridad del bar. El caso es investigado por el fiscal Gastón Ávila.

De acuerdo a la investigación, Rodríguez cenaba con un amigo el lunes por la noche en una parrilla situada en avenida Presidente Perón y Campbell, cuando se produjo la pelea con tres personas que estaban en otra mesa. A las 21.27, la víctima salió del lugar con su acompañante y con otros allegados que habían acudido allí tras haber sido alertados por la tensa situación.

Algunos se subieron en una camioneta Renault Sandero gris y otros en un VW Polo azul. En las imágenes de la cámara de videovigilancia del bar se ve que detrás de ellos salieron los otros comensales: uno de ellos desenfundó un arma.

En el video del bar puede verse que Rodríguez se metió en el Polo e inmediatamente comenzaron los disparos. Algunos dieron en ese vehículo y otros en la Sandero, que salió a toda velocidad de la puerta del local. En la filmación se puede ver que una segunda persona también arroja un objeto contra el auto gris, que podría ser una piedra. Los peritos que trabajaron en la escena del crimen incautaron siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó con un orificio de bala en el parietal izquierdo y otro en el temporal derecho, en estado crítico. A las 19 de este martes, Rodríguez murió en la unidad de terapia intensiva.

El VW Polo en el que estaba el joven fue incautado en 6 de Diciembre al 7100 para la realización de peritajes. Tenía tres impactos de arma de fuego y manchas de sangre.

Un primo de Nicolás relató en Canal 3 su versión de lo que pasó. Comentó que su familiar le había mandado un mensaje el lunes por la noche para contarle que le “querían pegar”. Según afirmó, le dijo que habían entrado tres personas a la parrilla, que lo increparon y le preguntaron “¿Qué mirás?”.

“Mi primo no se quedó callado, le respondió y hubo una discusión hasta que intervino el dueño (del bar). Ahí le dijeron que a la salida iba a cobrar. Ahí me manda un mensaje, me dice ‘hay tres chicos que me quieren pegar. Haceme la segunda no me dejes morir’. Yo estaba con dos amigos más y cuando llegamos al lugar el dueño cerró la puerta”, indicó.

El primo de Rodríguez señaló que una vez que se estaban retirando del lugar en los dos autos empezaron “a escuchar gritos”.

“Cuando nos dimos vuelta aparece un tipo en bicicleta que le pasa una pistola a uno de los que estaba ahí. En ese momento nosotros subimos al auto y ahí fue cuando empezó a tirar. Le tiró al auto donde estaba mi primo y después a nuestro auto. Yo lo que veo es que el Polo – en el que iba la víctima – nos choca y el que estaba tirando se me pone bien adelante y ahí es cuando me agacho y no vi más nada”, concluyó.