Detuvieron al hijo de un concejal libertario acusado de robarle a una jubilada de 89 años en una entradera

El hijo del concejal detenido

S., hijo de Ezequiel Horacio “Chamu” Taborda, concejal de La Libertad Avanza en Florencio Varela, fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado de asaltar a una jubilada de 89 años durante una entradera en el partido de Almirante Brown. Durante el arresto, al sospechoso le secuestraron una pistola réplica 9 milímetros, una carabina calibre 22 y un auto con pedido de secuestro por un robo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo ocurrió el pasado 21 de abril y tras una investigación liderada por la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora, agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Bonaerense de la Comisaría 9º de José Mármol, en Almirante Brown, detuvieron al presunto delincuente tras una serie de allanamientos.

Además de las armas, los efectivos bonaerenses le incautaron guantes, precintos, una linterna, elementos de corte y dos celulares (un iPhone 11 y un Samsung J7). En cuanto al vehículo, se trata de un Chevrolet Corsa de color gris que tenía pedido de secuestro por parte de la UFI Nº12 de Quilmes desde septiembre del año pasado. Había sido robado en la localidad de Bosques, también en Florencio Varela.

El concejal junto a la vicepresidente Victoria Villarruel

El curioso mensaje del concejal “Chamu” Taborda tras el arresto

Después de que medios locales dieran a conocer la detención de su hijo, el concejal Taborda hizo una publicación en Facebook al menos extraña. Fue un mensaje escrito en un grupo de vecinos de Florencio Varela que él mismo administra y que incluso, tiene una foto suya junto a Milei.

“Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más, recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no, solo va a hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino nada más”, se victimizó Taborda, sin un mensaje de solidaridad con la víctima del asalto.

El concejal junto al presidente Milei

Luego, un usuario le comentó el posteo -en clara alusión al hecho y el edil trató de despegarse del hecho. “Igual soy de esos que si alguien cercano a mí hace algo, (que) se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero”, dijo.

El auto que le incautaron

Taborda hijo quedó a disposición de la UFI Nº 11 y del Juzgado de Garantías Nº 5, de Almirante Brown, acusado del delito de robo agravado bajo la modalidad entradera.

A lo largo de su carrera política, Taborda tuvo diversos enfrentamientos y situaciones controvertidas, que incluyeron declaraciones discriminatorias y llegadas tarde a sesiones del Concejo Deliberante. Por ejemplo, ya como concejal electo de La Libertad Avanza -cargo que asumió en diciembre- Taborda posteó un polémico video enojado porque vandalizaron su camioneta: “Mueran todos los villeros mala leche”.

Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta…Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen”, dijo.

A fin de año, durante las primeras sesiones, el edil fue criticado porque llegó casi una hora tarde. Lo insólito es que después de comprobó que durante la misma hora en la que debía estar desempeñando el cargo para el que fue elegido, posteaba mensajes en las redes sociales.

Los elementos que le incautaron el sospechoso

En 2021, fue candidato a concejal de Avanza Libertad, el partido que encabezó el actual diputado nacional José Luis Espert. Hoy, su referente es el diputado provincial libertario Nahuel Sotelo, presidente del bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense.