Dictaron prisión preventiva para el policía acusado de asesinar a su sobrino por accidente en Llavallol

El efectivo deberá cumplir con prisión preventiva tras matar a su sobrino

El efectivo perteneciente a la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Provincia de Buenos Aires, identificado como Maximiliano Joel Benítez (21), deberá cumplir con una prisión preventiva luego de que la jueza de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni, convalidara la imputación por homicidio por haber asesinado a su sobrino de 8 años por accidente en Llavallol.

Luego de que el fiscal Jorge Grieco y el ayudante fiscal Alejandro Alleno, pertenecientes a la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lomas de Zamora, formalizaran la acusación contra Benítez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la magistrada determinó que el agente permanezca tras las rejas hasta que se realice el juicio oral en su contra y se conozca el veredicto final.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de febrero en un domicilio ubicado en la calle Tupac Amaru al 800, en la localidad de Llavallol, cuando el agente efectuó un disparó con su arma reglamentaria, lo que provocó que la bala impactara en el cuello de su sobrino, identificado como Demian Ancona.

Según la información proporcionada por el medio local Diario Conurbano, el policía y su abogado defensor sostuvieron que todo fue producto de un accidente. Al momento del crimen, Benítez se encontraba de franco y había aprovechado la llegada de la madrugada para limpiar su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

El menor llegó sin vida al centro médico (Municipalidad de Lomas de Zamora)

“El efectivo estaba manipulando su arma cuando, inesperadamente, se produjo el disparo”, confirmaron las fuentes policiales a la agencia Télam. Luego de que se diera aviso a las autoridades, el menor de edad fue trasladado al Hospital de Llavallol, pero el personal médico indicó que las lesiones sufridas fueron mortales, por lo que declararon la muerte del niño.

Paralelamente, se tomaron medidas disciplinarias y legales contra el policía involucrado y Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense lo desafectó de sus funciones inmediatamente. Asimismo, la fiscalía a cargo ordenó una serie de acciones para esclarecer los hechos, incluyendo la autopsia del cuerpo del niño, peritajes del arma implicada y un dermotest para detectar residuos de pólvora tanto en el efectivo policial como en la víctima.

“Se han dispuesto todas las medidas necesarias para determinar las circunstancias exactas bajo las cuales se produjo este trágico evento”, señalaron los investigadores previo a que anunciaran que habían recabado las pruebas necesarias para poder imputar a Benítez por el homicidio de su sobrino.

Al comienzo de la investigación, el policía se mantenía en libertad, pero las pericias y los testimonios contradictorios que recopilaron desde la fiscalía determinaron que el acusado sea detenido al complicarse su situación procesal. De acuerdo al Diario La Unión, una de las declaraciones más influyentes provinieron de la familia paterna de la víctima, debido a que señalaron que no se habría tratado de un accidente, sino más bien de una imprudencia por parte del joven de 21 años.

La familia paterna de la víctima sostiene que el policía no limpiaba el arma cuando ocurrió el crimen (Gentileza: Diario La Unión)

“Cuando sucedió todo esto, yo hablé con mi hijo más grande y tenía sangre del hermano en la pierna. Me dijo: ‘Pa, mi tío nos apuntó y le disparó a mi hermano’”, apuntó Juan Manuel, el padre de la víctima, al interpretar que no considerada que haya sido un hecho premeditado. “Por ahí estaba jugando, pero lo mató, es un asesinato. No estaba limpiando el arma, me lo dijo mi hijo”, sentenció.

Sin embargo, la rama materna que comparte parentesco con el imputado mostró su solidaridad sobre lo ocurrido. De hecho, su hermana y madre de Demian, identificada como Ayelén, contó su propia versión de los hechos durante una entrevista con el noticiero de A24. “Estaba limpiando el arma y se llevó a los nenes a jugar a la pieza. Nosotros somos testigos de que el arma estaba descargada”, recordó la mujer al señalar: “No sé qué pasó ni dónde quedó una bala, que fue cuando se le escapó y le disparó al nene”.

“Cuando escuchamos el ruido fuerte, salimos para la pieza corriendo y ya estaba el nene tirado en el piso. Tratamos de asistirlo, pero ya no se podía hacer nada”, lamentó al rememorar que el menor de edad ya había llegado sin signos vitales al centro médico. Incluso, remarcó que los rumores sobre su hermano eran mentira al manifestar: “Él ama a sus sobrinos y jamás les haría mal, no dudo de eso y no estoy enojada con mi hermano”.