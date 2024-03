Encontraron el auto que se usó para entregar la amenaza a Ángel Di María y su familia

El Renault Megane gris

La Policía de Santa Fe encontró en la madrugada de este miércoles el Renault Megane gris empleado en la entrega de la brutal amenaza contra Ángel Di María y su familia, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El vehículo, hallado en el cruce de Espinosa y Pasaje 1818, fue encontrado en medio de la calle, abandonado sin patente, pero con la oblea de VTV correspondiente en su parabrisas.

Así, el vehículo podrá ser peritado en busca de evidencias que lleven a los delincuentes, en una investigación a cargo de la Unidad de Balaceras con el fiscal Pablo Socca. La Policía de Investigaciones fue convocada de inmediato al lugar para el trabajo de fotografía y levantamiento de rastros.

Socca, además, ya adelantó que abrirá una nueva causa contra autoridades del centro de monitoreo de la Municipalidad de Funes y de la Policía por haber filtrado información e imágenes del Megane, algo que consideró que frustró parte de las medidas que se llevaban adelante.

Así, varios agentes del Comando Radioeléctrico de Funes serán citados durante este miércoles en la unidad de Asuntos Internos para brindar un descargo. El fiscal luego evaluará la situación de cada uno de los uniformados que tuvieron intervención en el hecho.

Di María tras consagrarse campeón en Qatar (REUTERS/Dylan Martinez)

El caso

La amenaza contra el astro del Benfica y campeón del mundo en Qatar fue hallada este último lunes por la madrugada frente al country Miraflores de la zona de Funes, cercana a Rosario, envuelta en un trozo de nylon negro tras ser arrojada por los ocupantes del Renault Megane, que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho fue reportado a las 2:30 del lunes a las autoridades por personal de seguridad del lugar, que aseguró haber visto al auto circular de forma llamativa frente al country. Así, llegó personal de una comisaría cercana, que analizó las filmaciones. Allí, se encontró el cartel, que fue incautado.

El cartel decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Horas después, el country Miraflores emitió un comunicado firmado por su jefe de seguridad con información valiosa para la causa, como la patente del vehículo, que fue removida por los hampones. También, aseguró que se escucharon cuatro disparos al momento de la entrega de la amenaza. Sin embargo, la Policía de Investigaciones no halló vainas en la escena, que podrían haber quedado dentro del vehículo.

La entrada del country Miraflores

Con respecto a la noticia y la acusación del fiscal Socca, el intendente de Funes, Rolvider Santacroce dijo a Radio 2: “Me acabo de enterar. Ningún fiscal a mí, que soy la autoridad política máxima, me dijo que no tengo que mostrar las imágenes de los hechos que ocurren en mi ciudad. Es un error si el fiscal trata de amedrentarnos. Si ahora vienen con pelotudeces de estas características vamos a ponernos en un momento delicado donde voy a tomar decisiones sobre el monitoreo porque a un fiscal no le gusta que yo difunda imágenes públicas”.

“Lo que hicimos fue aportar para llevarle tranquilidad a la gente. Mostrarle a la sociedad que se puede trabajar en conjunto con la Policía y la Justicia”, concluyó Santacroce.