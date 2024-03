Córdoba: motochorros atacaron a una mujer y la tiraron de su bicicleta para robarle

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. “Perdí la cuenta, me han asaltado un montón de veces”, lamentó la víctima

Un nuevo hecho de inseguridad, otra vez protagonizado por motochorros. En esta ocasión ocurrió en la ciudad de Córdoba y la víctima fue una mujer a la que tiraron de su bicicleta y golpearon en el piso para robarle una cadena de oro.

El episodio ocurrió el pasado domingo, alrededor del mediodía, cuando Sabrina dispuso a salir de su casa en bicicleta con la simple misión de recorrer 15 cuadras para llegar a lo de una amiga a la cual tenía que ir a dejarle algunas cosas. En el trayecto fue abordada por dos delincuentes que la atacaron violentamente.

En diálogo con El Doce Tv, la víctima relató que pasadas las 13.30 notó la presencia de dos jóvenes en moto: “Olfateé algo raro, creo que me di cuenta”. En efecto, cuando se dirigía por la calle Río Negro, entre los barrios Caseros y Obrero, uno de los delincuentes bajó de la moto y la persiguió.

La corrió casi una cuadra. Ella no recuerda si el hombre la tiró o en medio de la desesperación perdió la estabilidad y cayó sola, lo cierto es que ya en el piso, el atacante se abalanzó sobre ella y comenzó un feroz forcejeo.

“Yo salí un domingo para hacer algo y volver, y poder disfrutar el día, y la verdad que me topé con la sorpresa de encontrar dos tipos siguiéndome en una moto. No sé si me tiraron o me caí de la bici, pero lo tuve de frente y tuve que adivinar qué era lo que quería”, contó.

“Con un brazo me frenó y con el otro me agarró del cuello, yo tenía dos cadenitas de oro y cuando supe que era eso, dejé que me las sacara”, agregó.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa la violencia con la que actuó el delincuente para arrancarle la cadena del cuello.

Producto de la caída y forcejeo, la mujer sufrió un profundo corte en uno de sus dedos y varios moretones en piernas y otras partes del cuerpo. Tras ser asaltada logró llegar a lo de su amiga, quien la asistió de inmediato: “Se me abrió por completo el dedo cuando caí de la bici. Por suerte, mi amiga es médica y me pudo asistir. Dentro de la desgracia, mi amiga me ayudó muchísimo”, continuó.

Sus gritos en medio del robo alertaron a los vecinos que salieron a auxiliarla y a llamar a la policía. Sin embargo, los efectivos llegaron dos horas después, lamentó.

“Todavía agradezco que estoy viva, que volví a mi casa y que no me pasó nada”, manifestó Sabrina en diálogo con Telenoche.

Oriunda de Chaco, hace varios años se fue a vivir a Córdoba donde afirmó ya haber perdido la cuenta de la cantidad de veces que fue víctima de episodios de inseguridad.

“Perdí la cuenta, me han asaltado un montón de veces. Yo tenía un local, y me entraron 6 veces, y en la calle me han asaltado un montón de veces. No hay nadie que cuide la zona”, denunció.

Uno de esos episodios, dijo que los delincuentes “entraron a punta de pistola” a su local. Ese fue el límite para ella y decidió cerrar el comercio. “Tengo dos nenas chicas y no podía estar con ellas ahí adentro y que entre cualquiera y nos robe. La cabeza te queda medio traumada, fue una seguidilla de malos momentos”, argumentó.

“Uno todavía agradece volver a la casa. Por unos días no puedo hacer nada, me paraliza”, enfatizó.

“Es la historia de siempre. Le pasa a personas grandes, a personas que no la pueden contar, es un papelón que estemos desprotegidos. Uno tendría que poder salir a la hora que quiere, andar en bici o caminar y que no pase nada”, concluyó indignada.