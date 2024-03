Neuquén: los investigadores de la muerte del nene que quedó encerrado en un auto consideraron que hubo negligencia

Fragmento de la conferencia de prensa de los Fiscales de Neuquén

A casi 48 horas de que se confirmara el deceso del nene de tres años que murió asfixiado después de quedar encerrado en un auto seis horas tras ser olvidado por sus padres, los fiscales que investigan el caso brindaron este jueves a la mañana una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público Fiscal de Neuquén para informar sobre el estado de la causa, que se investiga como “homicidio culposo”.

En la sala de audiencias de la sede judicial, el fiscal jefe Agustín García, junto al fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, explicó que, con base en los testimonios que se recabaron y a partir de los resultados de la autopsia, se trató de “un hecho negligente” y que “no hubo intención” de ocasionar un daño al bebé.

“Se descarta que el hecho haya ocurrido en un contexto de violencia doméstica o familiar. Se trató de un hecho negligente. El niño no presentaba lesiones compatibles con el momento del hecho ni de vieja data. No hay indicio alguno que indique que el accionar de cualquier persona vinculada haya sido con la intención de provocar un daño”, sostuvo el funcionario.

Además, adelantó que, si bien restan medidas de investigación, sobre la base de las circunstancias constatadas hasta el momento se evalúa la posibilidad de aplicar lo que se conoce como una “pena natural”. Se trata de una “alternativa” prevista por el Código Procesal Penal de Neuquén cuando a consecuencia de lo ocurrido, la persona que pudiera ser responsable sufre un grave daño, ya sea físico o moral, que torna innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena.

En síntesis, se valoraría el dolor sufrido por la propia pérdida del niño como pena en sí misma para quienes cometieron el hecho. Por tal motivo, no se han formalizado imputaciones.

El fiscal del caso, Andrés Azar (derecha) brindó detalles junto a la asistente letrada Carolina Gutiérrez y el fiscal jefe, Agustín García (centro)

En los próximos días, según anticiparon los fiscales, se informará sobre las circunstancias en las que el niño fue dejado en el vehículo.

Entre las disposiciones adoptadas, se destacan la realización de entrevistas a profesoras del jardín de infantes; a efectivos de la Policía de Neuquén que brindaron ayuda a los padres en los primeros momentos del hecho; a compañeros y compañeras de trabajo del padre y la madre; a responsables del organismo en el que ambos trabajan; a profesionales médicos que intervinieron; y a testigos. También se analizan filmaciones del sector donde quedó el auto.

“Estamos finalizando el acopio de evidencia para entrar en una etapa de análisis de la misma para determinar una resolución. Esto es un hecho trágico que nos atraviesa a todos”, dijo Azar y enfatizó en el trabajo de investigación de las horas previas al suceso para entender “por qué sucedió de esta manera”.

Los fiscales también indicaron que no han entrevistado a los padres por dos cuestiones. En principio, manifestaron que ambos se encontraban “muy mal anímicamente” a raíz de lo ocurrido y no estaban en condiciones de conversar. Pero principalmente, remarcaron que por una “cuestión procesal”, la fiscalía no los puede entrevistar, teniendo en cuenta que eventualmente podrían ser imputados formalmente por la negligencia hacia el bebé y no son simples testigos.

Siguiendo esta misma línea, tampoco se entrevistó a familiares. “Estamos llevando adelante una investigación penal y debemos determinar responsabilidades y tomar decisiones. Por eso no se ha entrevistado a los padres”, expresó García.

“A la fecha, más allá de las medidas de prueba realizadas, no se ha formalizado imputación porque hay detalles que queremos determinar, si bien hay fuertes indicios de por qué se dieron los hechos, de la manera en que se dieron. Por ejemplo, las circunstancias por las que el niño queda en el vehículo por tanto tiempo”, cerró Azar y agregó que, de momento, tanto los padres como los hermanos del niño están recibiendo acompañamiento psicológico de parte de la Defensoría de los Derechos del Niño.

Momento en que auxilian al bebé Neuquén

El caso

El desgraciado episodio ocurrió el lunes 11 de marzo por la tarde, cuando la mamá del bebé lo encontró desmayado en la parte trasera de su vehículo que estaba estacionado en la calle Chrestía al 500. La criatura estuvo en su butaca especial desde las 9 hasta las 15, aproximadamente, debido a que ambos padres habían concurrido a trabajar en una oficina pública dependiente del Gobierno de la Ciudad de Neuquén.

“La madre es quien acudió al lugar en un primer momento y se encontró allí con el menor. La mujer le dio agua para reanimarlo”, explicó el comisario, para luego contar que dos móviles policiales se hicieron presentes en la escena de los hechos para asistir al pequeño con maniobras de reanimación. Sin embargo, ante la falta de estímulos, se tomó la decisión de trasladarlo a un centro médico.

El niño sufrió asfixia, lo que le produjo severos daños neurológicos. Permaneció internado por 9 días hasta que falleció el martes 19 de marzo, pasadas las 20. En respuesta a lo ocurrido, los padres del niño aseguraron que debían dejarlo en la guardería antes de ingresar a sus respectivos puestos de trabajo, pero que ambos se habrían olvidado de que el menor se encontraba en la parte trasera.