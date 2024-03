Investigan amenazas narcos en Córdoba vinculadas a Los Monos y denuncian una “zona liberada”

La Policía de Córdoba recibió ambos llamados (Télam)

La Justicia Federal de Córdoba investiga supuestas amenazas narcos vinculadas a la banda de Los Monos en el departamento de San Francisco, ubicado en el límite con la provincia de Santa Fe. Los mensajes advierten que “matarán a todos los policías” y los vecinos denuncian “zona liberada”.

La violencia narco comenzaría a expandirse fuera de los límites del territorio santafesino, mientras en Rosario las autoridades ponen todos sus esfuerzos para hacer frente al avance de las organizaciones criminales.

En este contexto, las alarmas se encendieron en Córdoba, cuando la Policía provincial recibió dos llamados anónimos y simultáneos, en las que se escuchaban voces masculinas y que creen que podrían tener el mismo origen.

De acuerdo con la información del medio local La Nueva Mañana, la primera comunicación aseguraba que la banda narco rosarina dirigida por Ariel “Guille” Cantero había llegado a la ciudad y advertía que iban a “matar a todos los policías”.

Por otro lado, el segundo fue una amenaza de bomba en el edificio de la Jefatura de Policía, por lo que se dio intervención a la brigada de explosivos, que terminó de confirmar que la advertencia era falsa.

La departamental de San Francisco

De esta manera, se presentó la denuncia correspondiente y el juez federal Pablo Montessi, así como la fiscal de segundo turno, Silvana Quaglia, se encuentran trabajando en el caso.

En este contexto, Antonio Di Monte, un vecino y reconocido empresario en la ciudad, lamentó la situación y denunció que, “hace algunos meses, San Francisco, Frontera y Josefina quedaron como zonas liberadas” durante un diálogo con el medio local ElDoceTV.

Para evitar que el departamento se convierta en Rosario, pidió que “el poder político tome decisiones e invierta en seguridad, no en el momento”. “¿Cómo va a estar una ciudad como San Francisco con todos los problemas que tenemos sin ningún fiscal? Salvo estos dos fiscales que deben estar saturados”, se quejó y agregó: “Esto va para peor”.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que en 2023 el ex fiscal antidrogas de San Francisco, Bernardo Alberione, ya había sido amenazado en agosto del año pasado. “El que avisa no traiciona. Metete en tus cosas si querés a tu familia”, advertía el mensaje que recibió en esa oportunidad. Luego, se jubiló.

La cercanía entre el departamento cordobés y Santa Fe es uno de los principales motivos por los cuales las autoridades temen que el narcotráfico comience a expandirse en la ciudad. Por esto mismo, el Fiscal General de la Provincia, Juan Delgado, adelantó que le pedirá a la Nación que se refuercen los controles en la frontera entre ambas provincias, solicitud que ya había realizado tiempo atrás.

En línea con la información que pudo conocer el Cba24, Delgado insistirá con que se aumente la presencia de los gendarmes en los límites interprovinciales; sobre todo, en las ciudades de Marcos Juárez y San Francisco.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora aseguró que, desde el Ejecutivo provincial, “toman medidas también para reforzar las fronteras”. “Tenemos que ganar la batalla de Rosario. Los narcos primero toman una ciudad, después una provincia y después te toman el país”, expresó antes de participar en la Summit 2024 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

Horas después, todos los mandatarios provinciales emitieron un comunicado en el que respaldaron a su par en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y consideraron al narcotráfico como una “cuestión federal”.

“En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”, analizaron.