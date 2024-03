Cómo continúa la salud del nene de tres años que estuvo encerrado por seis horas en un auto

El menor permanece en la sala de terapia intensiva desde que fue ingresado al centro médico (Clínica San Lucas)

Luego de que se conociera el caso del nene de tres años que permaneció encerrado en el auto de sus padres durante seis horas en Neuquén, las autoridades informaron que continúa hospitalizado. El menor de edad había sido hallado por su madre, quien intentó reanimarlo al darle agua hasta que decidió trasladarlo a una clínica de la zona. La Justicia buscará determinar si los padres habrían ejercido violencia en contra del niño.

De acuerdo a los detalles que brindó el coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía de Neuquén, Alejandro Cares, el menor fue internado en la sala de terapia intensiva de la clínica San Lucas. Además, precisó que su estado de salud se encontraba estable, pese a que tuvo que ser intubado y se le detectaron varios moretones.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando la mamá del bebé lo encontró desmayado en la parte trasera de su vehículo. La criatura estuvo en su butaca especial desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas aproximadamente, debido a que ambos padres habían concurrido a trabajar en una oficina pública dependiente del Gobierno de la Ciudad de Neuquén.

“La madre es quien acudió al lugar en un primer momento y se encontró allí con el menor. La mamá le dio agua para reanimarlo”, explicó el comisario, para luego contar que dos móviles policiales se hicieron presentes en la escena de los hechos para asistir al pequeño con maniobras de reanimación.

La zona en la que los padres estacionaron el auto con el niño dentro (Captura de Google)

No obstante, ante la falta de estímulos por parte del menor de edad, el jefe policial contó en un diálogo con el diario LM Neuquén que se tomó la decisión de trasladarlo a la clínica San Agustín. Después de que recibió una primera atención, el centro médico tramitó el pase hacia el nosocomio en el que permanece internado.

En respuesta a lo ocurrido, los padres del niño aseguraron que debían dejarlo en la guardería antes de ingresar a sus respectivos puestos de trabajo, pero que ambos se habrían olvidado de que el menor se encontraba en la parte trasera. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal buscará establecer si están frente a “la posible comisión de un hecho delictivo”.

Hasta el momento, la fiscal a cargo del caso, Valeria Panozzo, ordenó que se analizaran las cámaras de seguridad de la zona, debido a que se conoció que el momento en el que el menor fue dejado en el automóvil y el tiempo que permaneció solo quedaron registrados en imágenes.

Con respecto al estado de salud del menor, la funcionaria pública asignó al área de medicina legal de la Policía para que realizaran un informe sobre éste, mientras que el cuerpo médico forense del Poder Judicial deberá evaluar si es factible practicarle una pericia médica, con el objetivo de profundizar en las consecuencias que podría haber dejado el episodio en el niño.

La Policía local reanimó al menor de edad antes de que fuera trasladado a la clínica (Fuente: X)

En simultáneo, la titular de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Natalia Stornini, planteó que podrían intervenir en el caso, si la Fiscalía determinara que se habría cometido un delito contra el menor de edad. Asimismo, remarcó que también se deberá esperar a que la salud del damnificado evolucione.

“Intervenimos si hay derechos vulnerados. En caso de que no haya, no debemos continuar interviniendo”, explicó Stornini al destacar que no se tomará ningún tipo de medida hasta que el nene no se encuentre recuperado. Sin embargo, bajo su punto de vista, apuntó que “hay una situación de negligencia, porque no es habitual olvidarte un niño en el auto por tiempo prolongado”.

A pesar de que la defensora remarcó que el hecho continúa en etapa de investigación, planteó que existiría la posibilidad de que los progenitores sean privados de la responsabilidad parental si se hubiera provocado un perjuicio directo hacia el niño, debido a que es una de las consecuencias que se encuentran enmarcadas dentro del Código Civil.