Experto en baterías de litio: quién era Roberto Wolfenson, el ejecutivo asesinado en un crimen similar al de García Belsunce

Roberto Eduardo Wolfenson, la víctima

El miércoles 27 de marzo del año pasado, Roberto Eduardo Wolfenson Band fue uno de los oradores destacados del Seminario de Tecnología 2023, realizado por Telecom en Buenos Aires. En representación de Enersys, la empresa para la cual trabajaba desde 1995, Wolfenson disertó sobre un rubro que conocía bien: la producción de baterías de litio en la Argentina, un rubro de particular interés data la coyuntura actual.

Egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, en pareja, padre de un hijo y una hijastra, ingeniero electrónico por la UBA con un posgrado en Dirección Estratégica de la Universidad de San Andrés, Wolfenson operaba como gerente regional de capacitación para Enersys en toda Latinoamérica. enfocado en la profesionalización de los recursos humanos. En sus áreas de conocimiento, se encontraba el “desarrollo de ILT y cursos de e-learning sobre tecnologías convencionales y de baterías de ion-litio”, así como la gestión de control ambiental y fabricación responsable bajo normas ISO. Antes de Enersys, el ejecutivo había pasado por Siemens.

“Pasé por muchas ‘escuelas’, además de las formales. Y así, aprendí a pensar, a elegir y a disfrutar”, decía en su bio de Facebook.

El viernes pasado por la tarde, Wolfenson fue hallado muerto por su profesor de piano en uno de los dormitorios de su casa en en el country La Delfina de Pilar. El caso tiene similitudes evidentes con el crimen de María Marta García Belsunce, todavía sin condena, ocurrido 21 años atrás. Se creía que el ejecutivo había muerto de un infarto. La autopsia, en una causa a cargo del fiscal Andrés Quintana y luego del doctor Germán Camafreitas, indicó lo contrario: Wolfenson fue estrangulado hasta la muerte, probablemente con un trozo de tanza de pescar.

El country La Delfina, donde vivía la víctima

La pregunta es obvia: ¿quién lo mató y por qué? ¿Cuál era el frente abierto en su historia que le costó la vida en su propia casa? ¿Quién era su enemigo?

Wolfenson no tenía deudas significativas, al menos según su perfil comercial. No registra demandas en su contra en los fueros civil y comercial de la Justicia porteña, su nombre no aparece en fallos de la Justicia federal de los últimos diez años, tanto bonaerense como porteña. No parece, a priori, un crimen motivado por el hampa o por la codicia, pero en las primeras 72 horas de investigación, sin una hipótesis firme, todo puede ser.

NOTICIA EN DESARROLLO