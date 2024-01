Cayó la banda de motochorros que le robó $1,5 millones a un joven en una salidera bancaria en Lanús

Así fue la salidera bancaria en el centro de Lanús

Cuatro hombres fueron detenidos como acusados de integrar la banda de motochorros que hace 10 días interceptaron y le robaron a un joven un bolso en el que llevaba cerca de un millón y medio de pesos que acababa de retirar de un banco, en pleno centro de la localidad bonaerense de Lanús Oeste. Parte de la dramática secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Te puede interesar: Salvaje robo a una mujer en Liniers: un ladrón la arrastró por la vereda para robarle el teléfono

Las detenciones estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones Avellaneda, luego de un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad privadas y municipales ubicadas en las cercanías del lugar hecho. Fue así que lograron individualizar las tres motocicletas y el automóvil en el que circulaban los delincuentes. Luego establecieron sus domicilios, ubicados en los partidos de Avellaneda, Lanús y Florencio Varela.

Con las pruebas recolectadas, el fiscal Martín Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús dispuso allanar las viviendas de los sospechosos. Su pedido fue avalado por un Juzgado de Garantías. Finalmente, los cuatro acusados fueron arrestados y se secuestraron los rodados, vestimenta y casco utilizados al momento del hecho, dinero en efectivo y autopartes, le indicaron a Télam fuentes policiales

Te puede interesar: La caída de los primos motochorros menores de edad que balearon a un hombre para asaltarlo en La Plata

El hecho ocurrió el 10 de enero pasado, en la calle Doctor Melo y Carlos Tejedor de Lanús Oeste, en el polo gastronómico denominado “Lanusita”, cuando el joven retiró el dinero de una sucursal del banco Santander de la zona y se dirigió rumbo a su auto.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el dueño del dinero primero se subió a su camioneta para retirarse del lugar. Sin embargo, al ver que cuatro individuos con actitud sospechosa se acercaron al vehículo, bajó y corrió a toda velocidad para escapar.

Te puede interesar: Mataron de un tiro a un joven en José C. Paz para robarle la moto

Parte de la secuencia del hecho, ocurrido a tres cuadras de la sede del Municipio de Lanús y a dos de la comisaría primera de ese distrito, fue registrada por cámaras de seguridad de un restaurante al que suelen ir la víctima y su padre a desayunar.

En uno de los videos se ve el momento en el que el joven corre frente al lugar y detrás de él se observan a dos de los ladrones. El otro par aparece en escena poco después arriba de las dos motos en las que terminaron escapando. En el medio de la persecución también quedaron una mujer, una jubilada y un niño, quienes al ver lo que pasaba, ingresaron al local.

En un primer momento, trascendió que los delincuentes habían perseguido, golpeado y arrastrado al joven para sacarle el dinero. Pero de acuerdo con Morena, empleada del restaurante frente al cual ocurrió todo y testigo de la secuencia, el robo fue más simple.

El joven corrió por varios metros, pero se tropezó y cayó. La situación fue aprovechada por uno de los motochorros, quien le arrebató el bolso con el dinero. Esta parte del asalto no llegó a ser registrada por las cámaras, aunque sí hubo testigos que la ratificaron. De acuerdo con la filmación, los dos ladrones que persiguieron a la víctima, se subieron a las motos y escaparon. La víctima dijo que uno de los delincuentes estaba armado.

“Ellos estaban con buzos, capaz para que no los reconozcan. Cuando él se cayó, le agarraron el bolso directamente. No se ve en las cámaras, pero yo eso lo vi. Él como que sentía que lo estaban siguiendo, pero trató de salir corriendo porque es muy rápido. Lo conocemos porque es vecino nuestro. Corría muy rápido y si no se caía, capaz se escapaba”, dijo Morena en diálogo con la prensa.

En ese sentido, la mujer dijo que creía que la víctima se bajó de su vehículo porque sintió que la camioneta lo acorralaba y sería más fácil para los ladrones concretar el robo. “Los clientes gritaban. No pude ver toda la maniobra, pero me enteré por los gritos porque yo estaba concentrada”, agregó la empleada, quien además contó que el joven, luego del asalto, llamó a su novia para contarle que creía que desde el banco “lo habían vendido” a los motochorros.

Fuentes policiales consultadas por la agencia estatal de noticias, informaron que, con las cuatro detenciones, se logró desarticular a una banda que se dedicaba a cometer salideras bancarias en Avellaneda, Florencio Varela y Lanús. Asimismo, los voceros señalaron que los ahora detenidos conformaban bandas mixtas con los miembros de otra organización delictiva, arrestados meses atrás, y que le robaron bajo la misma modalidad al cantante del grupo de rock La Beriso, Rolando “Rolo” Sartorio.