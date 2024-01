Violenta salidera bancaria en Lanús: motochorros persiguieron a un joven y le robaron $1,5 millones

Así fue la salidera bancaria en Lanús

La esquina de la calle Doctor Melo y Carlos Tejedor, en el polo gastronómico denominado “Lanusita”, en pleno centro de la localidad bonaerense de Lanús, fue escenario de un violento hecho de inseguridad. Cuatro motochorros le robaron a un hombre en el que llevaba cerca de un millón y medio de pesos que acababa de retirar de un banco. La víctima -según testigos- dijo que cree que los delincuentes tenían el dato de que tenía el dinero.

La violenta salidera ocurrió ayer miércoles cerca del mediodía, segundos después de que el joven retiró el dinero de la entidad financiera. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el dueño del dinero primero se subió a su camioneta para retirarse del lugar. Sin embargo, al ver que cuatro individuos con actitud sospechosa se acercaron al vehículo, bajó y corrió a toda velocidad para escapar.

Parte de la secuencia del hecho, ocurrido a tres cuadras de la sede del Municipio de Lanús y a dos de la comisaría primera de ese distrito, fue registrada por cámaras de seguridad de un restaurante al que suelen ir la víctima y su padre a desayunar.

En uno de los videos se ve el momento en el que el joven corre frente al lugar y detrás suyo se observan a dos de los ladrones. El otro par aparece en escena poco después arriba de las dos motos en las que terminaron escapando. En el medio de la persecución también quedaron una mujer, una jubilada y un niño, quienes al ver lo que pasaba, ingresaron al local.

En un primer momento trascendió que los delincuentes habían perseguido, golpeado y arrastrado al joven para sacarle el dinero. Pero de acuerdo con Morena, empleada del restaurante frente al cual ocurrió todo y testigo de la secuencia, el robo fue más simple.

El joven corrió por varios metros pero se tropezó y cayó. La situación fue aprovechada por uno de los motochorros, quien le arrebató el bolso con el dinero. Esta parte del asalto no llegó a ser registrada por las cámaras, aunque sí hubo testigos que la ratificaron. De acuerdo con la filmación, los dos ladrones que persiguieron a la víctima, se subieron a las motos y escaparon. La víctima dijo que uno de los delincuentes estaba armado.

Según fuentes policiales citadas por la agencia Télam, si bien los delincuentes escaparon, los investigadores ya lograron identificar a dos de ellos.

“Ellos estaban con buzos, capaz para que no los reconozcan. Cuando él se cayó, le agarraron el bolso directamente. No se ve en las cámaras pero yo eso lo vi. Él como que sentía que lo estaban siguiendo pero trató de salir corriendo porque es muy rápido. Lo conocemos porque es vecino nuestro. Corría muy rápido y si no se caía, capaz se escapaba”, dijo Morena en diálogo con la prensa.

En ese sentido, la mujer dijo que creía que la víctima se bajó de su vehículo porque sintió que la camioneta lo acorralaba y sería más fácil para los ladrones concretar el robo. “Los clientes gritaban. No pude ver toda la maniobra pero me enteré por los gritos porque yo estaba concentrada”, agregó la empleada, quien además contó que el joven, luego del asalto, llamó a su novia para contarle que creía que desde el banco “lo habían vendido” a los motochorros.