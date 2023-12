Un par de sicarios asesinaron a balazos a un adolescente en Rosario

Las autoridades trabajan en develar los motivos detrás del crimen

Un adolescente fue asesinado a balazos por un grupo de sicarios que lo interceptó en su vivienda ubicada en el sudoeste de Rosario. Por el momento, los agresores no fueron identificados y continúan prófugos de la justicia. Asimismo, tampoco trascendieron detalles sobre los rasgos que tendrían los fugitivos.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en un domicilio ubicado en Pasaje 1231 al 2550, una cortada que nace en la calle Rodríguez y desemboca en Pueyrredón al 4400, perteneciente al territorio del barrio Itatí. La víctima fue identificada como Valentín Nicolás Fernández, de 17 años, quien fue declarado muerto horas más tarde de haber sido acribillado.

De acuerdo a los testimonios que trascendieron sobre el ataque, los sicarios se trasladaban en una moto al momento de abrir fuego en contra del joven, quien recibió múltiples disparos en el cuerpo, pese a que no precisaron la cantidad de balas y las zonas que resultaron heridas.

Luego de haber sido baleado, varios vecinos de la zona se percataron de lo ocurrido, por lo que procedieron a trasladarlo de manera particular hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). En paralelo, denunciaron lo ocurrido ante la línea de emergencia 911 que dio pie a que intervinieran los agentes policiales de la Comisaría 21ª de Rosario.

La zona en la que la víctima fue atacada (Captura de Google Maps)

Según la información publicada por Rosario 3, el adolescente fue ingresado de urgencia al nosocomio, en donde los médicos constataron que contaba con varias lesiones graves producto de los impactos de los proyectiles. Por este motivo, tuvo que ser sometido a técnicas de reanimación, pero el menor de edad murió minutos más tarde.

La causa fue asignada a la fiscal María Teresa Granato y el personal de la Policía de Investigaciones. Entre las primeras medidas ordenadas por las autoridades judiciales, el peritaje realizado en la escena del crimen reveló que varios de los disparos impactaron en las ventanas del domicilio que daban a la calle. Asimismo, secuestraron cuatro vainas servidas, por lo que el Comando Radioeléctrico preservó el área de los hechos.

Sumado a la balacera que se cobró la vida del adolescente rosarino, el pasado miércoles denunciaron un tiroteo en contra la Comisaría 19ª, situada en el bulevar Seguí al 5300 de la zona oeste de la ciudad, en donde horas más tarde dejaron una amenaza escrita en un cartón que estaría dirigida hacia uno de los detenidos. “Mario, Pino. Dejá de batir la cana y plantate, gil”, señalaba el mensaje.

En esta oportunidad, los atacantes se habrían tratado de sicarios que se desplazaban en dos autos por las inmediaciones durante la madrugada del miércoles. Sin previo aviso, los agresores dispararon contra la fachada del edificio, aunque los oficiales que se encontraban en servicio no resultaron heridos.

El joven fue atendido por el personal médico del HECA, pero no sobrevivió a las graves lesiones (X: @MuniRosario)

De acuerdo a los datos recabados por el fiscal Franco Carbone, jefe de la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación, los vehículos eran de color gris y negro, pese a que no trascendieron detalles sobre la marca o el modelo de estos. Luego de que ordenara analizar la escena, los peritos del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones detectaron rastros y material balístico. Además, el presunto mensaje intimidatorio fue hallado en la calle.

Las autoridades no establecieron si los sicarios habrían sido los responsables de haber dejado la nota, aunque señalaron que el pedazo de cartón estaba atado a una abrochadora, por lo que plantearon la posibilidad de que el objeto fuera utilizado para evitar que el mensaje se volara con el viento. Por el momento, los agresores no fueron identificados y no hay ningún detenido por el caso.

Cabe recordar que la Comisaría 19ª fue una de las seccionales que fue vallada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe desde abril de este año, debido a la ola de ataques que había sufrido. En este sentido, la cartera provincial tomó la iniciativa de repetir la medida en el resto de los edificios públicos que contaran con fachadas casi vidriadas por completo.