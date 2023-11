Marcelo “Teto” Medina fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y se le trabó un embargo millonario

"Teto" Medina

Marcelo “Teto” Medina fue procesado por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas con armas de fuego, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Te puede interesar: Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a su ex cuñada para vengarse de su antigua pareja

La decisión fue tomada por el juez Martín Del Viso tras las presentaciones hechas ante la Justicia en 2019 por su ex pareja, Mónica Fernández, representada por el abogado Alejandro Cipolla.

En ese sentido, el dictamen de la Justicia establece que se embarguen los bienes y dinero de “Teto” hasta “cubrir la suma de 20.258.430 pesos” y que además se establezca una restricción perimetral no menor a un radio de 500 metros de su expareja, siendo prohibida la comunicación con ella a través de cualquier tipo de aplicación, red social o servicio de mensajería.

Te puede interesar: Acusado de violencia de género, demoraron a un ex candidato a intendente de LLA cuando fue a votar

La causa comenzó cuando Fernández, quien mantuvo una relación de cinco años con Medina, radicó una denuncia por violencia de género y amenazas.

“Medina estaba muy agresivo, desarreglado, y con la ropa sucia, además, le faltaba un diente”, comentó. Se dirigieron a la casa de él para que se higienizara, lo esperó durante 30 minutos en su auto, y cuando su pareja regresó, notó que no se había bañado ni cambiado la vestimenta, de acuerdo a la denuncia. “Y tenía una bolsa de plástico”, aseguró Fernández en su momento.

Te puede interesar: Detuvieron a un hombre por abusar de una empleada durante un robo en Rosario

Según el relato de la mujer, cuando estaban a la altura de la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, Medina extrajo de esa bolsa “dos armas tipo revólver”, y la amenazó para que continuara la marcha hasta el domicilio de Mónica.

En este contexto, a los pocos días, Medina fue internado por “un cuadro de depresión mayor” en la Clínica Privada de Reposo Abrines de Quilmes. “Todo lo que pasó le afectó muchísimo, obviamente. Según él, no lo esperaba y es todo falso. Le hizo tan mal que ahora está internado, producto del cuadro de depresión”, había dicho Gustavo D´Elía, en aquel momento abogado defensor de Medina.

Luego de un mes fue dado de alta y salió de la institución, lo que generó alerta en su expareja, quien por esos días volvió a denunciarlo, en esta oportunidad por abuso sexual.

Al poco tiempo, sin darle mucha entidad a la problemática legal, “Teto” reapareció públicamente y brindó una entrevista a LAM: “Estoy mejor y me estoy cuidando. Me contuve con mi familia, mis hijos y la gente que me quiere. Le estoy haciendo caso a los médicos”, y agregó: “Vuelvo a trabajar que es lo más importante, bendigo esta oportunidad, el trabajo es sanador”.

Sin embargo, su expareja no se quedó callada y, a mediados de 2020, pidió a la Justicia la detención del conductor por la primera causa. “Solicité la detención porque entendí que la causa estaba finalizada, por el tema de la prueba. Y que estaba más que demostrada la culpabilidad del señor Medina. Ahora el fiscal se expide sobre si desea solicitarla o no y es el juez quien decide”, explicó en esa ocasión el abogado Cipolla.