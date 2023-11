Una declaración y más cartas a sus alumnos: presentaron nuevas pruebas contra la maestra de La Plata denunciada por acoso

Sumaron nuevas cartas a la causa contra la maestra de La Plata denunciada por acoso sexual

A la espera de la pericia caligráfica que determinará si Daniela Mujica fue quien redactó la controvertida carta que recibió uno de sus alumnos, tres nuevas notas similares se sumaron como material de investigación a la causa contra la maestra de La Plata denunciada por acoso a menores.

Se trata de mensajes cortos que la docente le habría escrito a una estudiante, identificada como M, en los cuales se explicitan declaraciones de amor y frases que denotarían una segunda intención de parte de la mujer de 33 años, según la interpretación que hacen los familiares de los menores. Mujica daba clases en los sextos grados de la Escuela N°58.

Infobae tuvo acceso a los trozos de papeles recortados en los que se leen intercambios entre ella y la presunta víctima. Uno de estos diálogos comienza con una petición de Mujica a la niña: “Quedate conmigo en el recreo porfis”, reza una de las hojas presentadas en el expediente durante las últimas horas. La respuesta es concisa: “Bueno profe, me quedo con vos”.

La primera carta que se conoció en el marco de la causa contra la docente de La Plata

De acuerdo a lo indicado por fuentes del caso a este medio, la alumna que recibió dicho pedido es una de las que habría sido besada por la maestra durante los tiempos libres entre clases. El hecho relatado por ella misma -que se suma a otros que fueron contados por sus compañeros- se encuadran en el delito de abuso sexual simple por el que el abogado denunciante, Martín De Vargas, pide que la mujer sea investigada.

En las otras dos notas que serán analizadas por la justicia, hay diálogos que son casi idénticos: “- Te amo -Yo más Daniela”, dice el primero de estos. En el segundo se lee: “-Te amo mucho -Yo también te amo”.

Las pruebas ya fueron agregadas a la causa investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°18 platense, a cargo del fiscal Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías N°2 de Eduardo Silva Pelosi. Según aseguraron a Infobae, las pericias correspondientes para determinar si la remitente es la docente apuntada se realizarán durante el mes próximo.

Uno de los diálogos entre la maestra y una de sus alumnas

También se examinará la carta con contenido amenazante que complicó su situación. “Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así. Sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número uno para mí”, comienza el escrito que habría sido enviado al mismo estudiante al que Mujica - según lo que denuncian los familiares - trataba como novio, celaba y enviaba mensajes provocativos por Instagram y WhatsApp.

La primera parte del mensaje parece ser la confirmación del estrecho vínculo entre ella y su alumno, a quien hasta habría obligado a separarse de su novia -una compañera de grado- para poder avanzar con su relación.

Sin embargo, hacia el final desliza una de las graves amenazas por las que el letrado que representa a las familias denunciantes también pidió que se la investigue: “Si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar. Siempre mío. Te amo”, concluye la carta.

Daniela Mujica se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que siempre se acercó a sus estudiantes de forma “maternal”

Luego de que esta trascendieran los hechos, la denunciada rompió el silencio y se refirió a las acusaciones en su contra. No obstante, al ser consultada con respecto a la amenaza, no pudo contestar si fue ella o no quien la redactó: al momento de la pregunta, fue su abogado Álvaro Núñez quien intervino para que no respondiera.

“La forma que tiene Daniela de referirse a sus alumnos públicamente a la salida de la escuela y demás, es una forma, si se quiere, demasiado afectiva, pero bajo ningún punto de vista implica una connotación de carácter sexual, que es el delito que acá se presume que Daniela podría haber llegado a cometer”, dijo su representante legal.

Tras la insistencia de los periodistas de Telenoche, quienes le repitieron la pregunta, Núñez subrayó: “Eso está sujeto a una pericia caligráfica y así se va a resolver. Y que eventualmente, suponiendo que la hubiese escribido (sic) Daniela no constituye bajo ningún indicio del delito de grooming, que es lo que estamos tratando acá”.