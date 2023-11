Lo siguieron desde Avellaneda a Barracas para robarle la moto, no pudieron hacerlo y lo balearon en las piernas

Un hombre de 58 años fue herido de dos balazos en las piernas por delincuentes que lo persiguieron desde Avellaneda hasta una estación de servicio del barrio porteño de Barracas, ubicada en la avenida Montes de Oca y Martín García, para robarle la moto. Cuando la víctima logró refugiarse entre los automovilistas que cargaban nafta, los ladrones le dispararon y escaparon, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Uno de los proyectiles le impactó en el pie izquierdo y otro le rozó la rodilla derecha. Policías de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que llegaron a auxiliarlo tras el violento episodio, lo encontraron herido y sentado junto a su moto. El hecho se registró alrededor de las 21.30 del domingo,

En ese sitio, la víctima les contó lo que había sucedido. Les dijo que venía desde San Miguel del Monte en su moto Yamaha Super Tenere y, al llegar a Avellaneda, advirtió que era seguido por una moto verde con dos ocupantes. Intentó perderlos. Primero, tomó por el Puente Pueyrredón y, luego, divisó la estación de servicio YPF de Barracas, que suele ser muy concurrida.

Cuando creía que estaba a salvo, sus perseguidores, quizás frustrados por no lograr su cometido, lo atacaron. El acompañante de la otra moto sacó un arma, lo apuntó y efectuó varios balazos. Dos llegaron al blanco, aunque no lograron herirlo de gravedad. En tanto, los supuestos ladrones escaparon. Aunque no se descartan hipótesis, el robo es la más fuerte, detallaron las fuentes consultadas por Infobae.

La víctima fue asistida por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que llegó a la YPF y lo trasladó al Hospital Argerich, donde se recuperaba de sus heridas. Los efectivos de la Policía Científica que trabajaron en el lugar secuestraron cinco vainas servidas para ser sometidas a peritajes.

En cuanto a los dos atacantes, el damnificado describió que vestían “con ropas oscuras” y que se trasladaban en una motocicleta Dominar 400 CC de color verde, al tiempo que señaló que huyeron por la avenida Montes de Oca en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, la víctima detalló que uno de ellos portaba un arma de fuego y estaba vestido con un buzo gris, pantalón de jeans oscuro y casco negro; mientras que identificó a un segundo individuo llevando también un casco negro.

La pesquisa para dar con los asaltantes se encuentra a cargo de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad.

El sábado por la noche, fue asesinado en Tristán Suárez Leandro Lescano, sargento de la sub DDI de Ezeiza de la policía de la Provincia de Buenos Aires, por delincuentes que intentaron robarle la camioneta en la que se movilizaba junto a dos compañeros. Los agentes de civil, pero en servicio, se habían detenido en Buenos Aires y Gaddini para comprar una pizza. En ese momento, al menos dos delincuentes a bordo de un Chevrolet Aveo vieron las luces prendidas y el motor encendido de la camioneta de Lescano y aprovecharon la oportunidad para asaltar a sus ocupantes. Cruzaron el vehículo y uno de ellos bajó armado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al ladrón -de buzo azul y gorra oscura- bajar corriendo del auto en el que se movilizaba. Al mismo tiempo, empuña un arma en dirección a la víctima y, cuando llega a la ventanilla, se abre la puerta del conductor de la camioneta. En ese momento, el delincuente comienza a disparar. El policía respondió. Uno de los balazos dio en la luneta del Aveo. Lescano fue asistido, pero murió en el hospital de la zona.