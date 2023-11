Insólito: un noticiero transmitió en vivo un robo en pleno shopping de Neuquén

El momento en el que los delincuentes irrumpen en el noticiero

Un insólito episodio irrumpió en un noticiero que transmitía en vivo y por streaming desde un shopping de Neuquén. En medio del programa, delincuentes que robaron en el centro comercial fueron registrados cuando escapaban. Llevaban un arma.

El hecho ocurrió este miércoles cuando el equipo de “El Cierre de las Noticias”, el informativo de AM Cumbre, comenzaba la transmisión a través de su sitio web, según indicó el Diario Río Negro. En ese momento, los periodistas Mario Nico Gonzáles, Juan Pablo Iozzia y Evangelina Zingoni y los productores de la señal, comenzaron a escuchar bullicio que se desarrollaba a sus espaldas.

En las imágenes, que se viralizaron en redes, se ve cómo la charla entre los periodistas se interrumpe por las corridas y gritos de varias personas que pasaron a escasos metros del set instalado en el Portal de La Patagonia, locación donde se realiza el programa. Entre ellos, los ladrones.

Incluso, se escucha el grito de un hombre perseguía a los delincuentes: “Tiene un arma”, advierte la voz que suena de fondo. Pese a la tensión del momento y la preocupación que se generó en todo el shopping por el hecho, los tres comunicadores siguieron la transmisión sin inconvenientes.

Luego de las corridas, el programa de televisión continuó con normalidad

Uno de los comunicadores confirmó que “eran tres los sujetos, y se escaparon, no pudieron ser demorados”. De acuerdo al diario rionegrino, los sospechosos se movilizaban en un Volkswagen Vento gris.

Una secuencia similar ocurrió en julio cuando intentaron robarle el celular a un periodista mientras transmitía en vivo desde Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera, un sorpresivo paro de trenes de la línea Sarmiento.

Nicolás Edwin, de UNIFE TV, se encontraba sobre la avenida Pueyrredón y, mientras hablaba con el piso, el cronista notó que una mujer estaba intentando sacarle el teléfono. “¿Qué me robás el teléfono? Me quisieron robar el teléfono. Me quiso robar el teléfono ella, recién. Que se quede acá”, comenzó a gritar Edwin.

Al mismo tiempo, el movilero encaró a la presunta arrebatadora y la increpó, mientras la cámara registraba todo en directo. “Vamos a buscar a la policía. Que se quede acá. Alguien que la agarre a ella, que me quiso robar el teléfono”, avisó el cronista, mientras buscaba con la vista a un uniformado.

Días antes, el periodista Daniel Brítez realizaba una cobertura para radio LT7 y Canal 13 Max de Corrientes cuando fue sorprendido por un delincuente que circulaba en una moto.

Brítez bromeaba con las conductoras del programa cuando, de repente, apareció una mano que le sacó el dispositivo móvil mediante el cual estaba haciendo la transmisión.

“Le robaron el teléfono, ¿qué le pasó? Dani, ¿estás?”, quiso saber una de las presentadoras al observar que la imagen se volvía confusa por los movimientos espasmódicos de la cámara del celular.

“Me robaron el teléfono. Pasó una moto y me robó el teléfono de la radio”, confirmó el cronista correntino, algo agitado por el hecho de violencia que acababa de protagonizar.

También aparece como antecedente la oportunidad en la que un periodista del canal América TV compró drogas en vivo en un búnker ubicado en un edificio de Balvanera. Minutos más tarde, llegó la Policía que secuestró la sustancia ilegal, pero no allanó la propiedad.

En las imágenes -del 12 de julio- se pudo ver el momento en el que Fabián Rubino ingresa a un edificio en la calle Sarmiento al 3100. Dentro de la propiedad se escucha al periodista, cuando pregunta a los gritos si vendían drogas.

Detrás de la puerta blindada la respondieron que sí y que costaba $1500 la dosis. El periodista pagó y recibió una bolsita. Luego, salió y contó que fue un menor de edad el que le vendió la droga.

Desde el estudio llamaron en vivo al 911 para denunciar el búnker que estaban viendo la venta de drogas en vivo y en directo.