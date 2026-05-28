Crimen y Justicia

Caso Agostina Vega: el abogado del papá expuso inconsistencias en la versión del imputado

La adolescente de 14 años desapareció el sábado por la noche en Córdoba. La investigación apunta al último hombre que la vio y analiza cámaras, testimonios y la pista de un supuesto auto rojo

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La desaparición de Agostina Vega en Córdoba moviliza intensamente a la policía y activa la Alerta Sofía en todo el país

Agostina Vega, de 14 años, desapareció el pasado sábado 23 de mayo, en Córdoba. Según datos reconstruídos por la Policía, la joven salió de su casa cerca de las 22:30, tomó un remis y llegó a la esquina de Fragueiro y Juan de Campillo donde la recibió un hombre que quedó detenido e imputado. Desde ese momento no se conoce su paradero. La búsqueda se intensificó en las últimas horas con la activación de la Alerta Sofía. Quienes tengan información pueden comunicarse al 134.

El abogado Gino Torreani, representante del padre de Agostina, informó en Infobae en Vivo Al Amanecer, que el remisero declaró dónde dejó a la adolescente y quién la recibió. Esa declaración guía parte de las medidas ordenadas en la investigación.

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Agostina salió de su casa el sábado 23 de mayo alrededor de las 22:30, tomó un remis y llegó a la intersección de Fragueiro y Juan de Campillo. “La recibe esta persona, Claudio Barrelier, quien es hoy el principal imputado e investigado por este hecho”, explicó Torreani.

En detalle indicó que Barrelier “le abona el remis” y que ambos caminaron hacia el domicilio del hombre, ubicado a dos cuadras por Juan de Campillo. El abogado afirmó que, desde ese momento, no hubo más noticias sobre la adolescente.

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El letrado señaló que, en una primera versión, Barrelier negó haberla visto. Luego, según Torreani, “con el testimonio del remisero, él cambia esa versión y dice que sí, que la vio”.

Infografía ilustra la cronología del caso Agostina Vega y la búsqueda en Córdoba, con texto, iconos y una imagen de calle nocturna con figuras borrosas.
El testimonio del remisero se convierte en pieza clave al describir el lugar y la persona que recibió a la adolescente la noche de su desaparición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es el hombre detenido e imputado por el caso

Según mencionó el abogado, Barrelier tiene 33 años y trabaja como empleado municipal. El abogado indicó que Barrelier mantenía un vínculo con la madre de la adolescente. “Claudio tenía una relación cercana con la madre de Agostina. No sabemos la profundidad del vínculo”, sostuvo.

Torreani agregó que, por dichos de la propia madre, “en un momento fueron pareja” y luego mantuvieron una relación de amistad y cercanía. Por ese motivo, dijo, Barrelier no era un desconocido para Agostina

La versión del imputado sobre un auto rojo y “otras personas”

El abogado del padre de la adolescente relató cuál fue la explicación que dio Barrelier tras admitir que la vio. Según Torreani, el imputado dijo que Agostina lo contactó para que le pagara el remis y que después “se subió a un auto rojo”.

Primer plano de un hombre joven con barba, bigote y gafas de sol oscuras, vistiendo una camiseta negra y una cadena plateada. Detrás, parte de un vehículo y árboles borrosos
El principal sospechoso, Claudio Barrelier, fue la última persona que vio a Agostina y es investigado por su relación previa con la familia

Torreani aclaró que no existía confirmación sobre ese vehículo: “No hay ningún tipo de certeza acerca de su existencia ni de que se haya subido la chica”, afirmó.

Consultado por la supuesta intervención de terceros, Torreani explicó cuál fue el relato atribuido al imputado: “La versión de él es que ella le pide auxilio porque tenía que pagar el remís y le pide plata para irse hacia otro lugar”.

El abogado también fijó la posición de la querella que representa. “Consideramos que es una versión para desviar la investigación”, sostuvo, y agregó: “Nos llama mucho la atención el hecho de que un mayor de edad le dé dinero a una menor que no es su hija”.

Cámaras de seguridad, allanamientos y el rol del testimonio del remisero

Torreani ubicó al remisero como pieza central en el inicio de la reconstrucción. “El testimonio fundamental en este caso es el del remisero, quien da los datos de dónde la deja y quién la recibe”, afirmó.

Sobre el aporte de imágenes, el abogado señaló que buscan registros en cámaras de comercios de la zona. También indicó un punto crítico: “Los domos, las cámaras del municipio no funcionan”, dijo, y agregó que existe una cámara que “sería clave”.

Una joven con cabello largo y flequillo, vestida con una camiseta azul y blanca, se toma un selfie con un teléfono móvil blanco. Pulseras en su muñeca
La hipótesis de la existencia de un auto rojo y la intervención de terceros no cuenta con confirmación oficial en la investigación policial

En cuanto al material audiovisual, Torreani sostuvo que se trabaja en la descarga para resguardar los elementos probatorios. Mencionó que hay cámaras “cerca del domicilio de Claudio Barrelier” que todavía no se revisaron en su totalidad y que los investigadores seguían con esas tareas.

En el mismo reportaje se indicó que la casa del imputado fue allanada. La búsqueda, de acuerdo con lo expuesto en el aire, continuaba sin datos confirmados sobre el paradero de Agostina, a más de 100 horas de la última vez que la vieron.

Cómo salió de su casa y qué ropa llevaba puesta

En detalle, el abogado señaló que la adolescente no se llevó pertenencias para una estadía fuera de su hogar. “Sabemos que salió con la muda de ropa que tenía puesta”, sostuvo.

También aportó el dato sobre lo que habría dicho al salir: “Sabemos que le dijo que se iba a la rotisería”. Según explicó, los abuelos tienen una rotisería al lado de la casa de Agostina y de su madre, y allí se habría dirigido antes de tomar el remis.

El abogado describió la vestimenta con la que la buscaban: un buzo bordó, un jean negro y zapatillas blancas. “No llevó ningún bolso, no llevó ropa, prendas, ni ningún otro elemento”, remarcó.

La investigación sigue múltiples líneas y la familia pidió a la población aportar información a la línea 134 para agilizar la búsqueda de Agostina Vega
La investigación sigue múltiples líneas y la familia pidió a la población aportar información a la línea 134 para agilizar la búsqueda de Agostina Vega

Qué hipótesis analiza la Justicia y qué piden los abogados de la familia

La investigación no descarta líneas de trabajo, precisó el abogado. “No se puede descartar ninguna hipótesis”, y explicó que el Ministerio Público Fiscal, la policía y las querellas trabajaban con un objetivo común: “Encontrar a Agostina”.

En ese marco, mencionó por qué la investigación pone foco en el imputado. “Se apunta contra esta persona porque es la última que la vio, que tuvo contacto”, dijo, y añadió que también pesan “antecedentes” que consideró relevantes.

Para aportar información, la línea habilitada en todo el país es el 134, asociada a la Alerta Sofía. También se puede concurrir a la policía o a las unidades judiciales de Córdoba para entregar cualquier dato relevante.

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