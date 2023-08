El periodista Ezequiel Guazzora está prófugo por corrupción de menores

Ezequiel Guazzora tiene 40 años y es oriundo de de la localidad bonaerense de Tres Arroyos

El periodista y ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores Ezequiel Guazzora (40) está prófugo desde hace 17 días en una causa por corrupción de menores. El domingo 13 de agosto, agentes de la Policía de la Ciudad intentaron detenerlo durante la jornada electoral de las PASO, pero el sospechoso no se presentó a votar.

Todo comenzó con una denuncia presentada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí se menciona a Guazzora en el marco de la “presunta explotación” de una menor de 16 años por parte de la madre de la chica, con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps.

También se lo señala como el sospechoso que mantenía conversaciones en pos de lograr un encuentro con la adolescente, según la acusación a la que tuvo acceso Infobae.

Te puede interesar: “Será detonada con los alumnos presentes”: así son las amenazas de bomba que paralizaron las clases en escuelas de Tucumán

El caso llegó a la RATT a través de una mujer cuya hija era amiga de la menor de edad, quien le compartió capturas de pantalla de conversaciones que su madre mantenía con el sospechoso Guazzora. En ellas, el interlocutor ofrecía el pago de 100.000 pesos por tener relaciones sexuales con la menor. En el intercambio, la mujer le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar este medio, está a su nombre.

Junto al Presidente, en una de sus tantas selfies de las redes sociales

El pedido de captura al periodista y ex candidato a diputado bonaerense se enmarca en el Artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; pero no pudo efectivizarse porque Guazzora no fue a votar.

Ese domingo 13 de agosto, sin embargo, fue capturada la madre de la adolescente en Instituto Señora del Monserrat, ubicado en la avenida Belgrano al 1.300 en Capital Federal.

Te puede interesar: Un camillero robó el auto de un médico, chocó y fue atendido por el mismo dueño del vehículo

El personal de Trata de Personas montó un operativo en la zona del colegio, esperó que a la mujer de 44 años efectuara el voto y, una vez que abandonó el establecimiento educativo, se la detuvo por el delito de “trata de menores”, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Una de las dos fotos que muestra en su Instagram junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner (Instagram)

Un despliegue similar se montó en un colegio de la Provincia de Buenos Aires, donde debería haber votado Guazzora, pero el mismo no pudo concretarse debido a su ausencia en los comicios.

Un día antes de la jornada electoral, el ex candidato dejó de registrar movimientos en sus redes sociales. En Instagram, donde tenía más de 68 mil seguidores, su última publicación tiene fecha del 12 de agosto. En Twitter, donde suma más de 10 mil, también.

En las PASO, Ezequiel Guazzora se postuló como precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, que no alcanzó el 1,5% necesario de los votos para pasar a las elecciones generales.

En las PASO se presentó como candidato a diputado provincial, pero no alcanzó el 1,5% necesario para pasar a las generales

La RATT Argentina es una red de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de todo el país con 17 años de trabajo que busca “contribuir a la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral”.

“Somos un espacio de acompañamiento, de recepción de denuncias, de seguimiento de denuncias, de asistencia para víctimas de trata y todo tipo de violencias. Desde el 2006, nuestra organización está abierta para que cualquier persona pueda hacer una denuncia anónima, ya que nosotras somos quienes hacemos el informe sin poner datos del denunciante”, asegura Viviana Caminos, presidenta de la RATT, licenciada en Ciencia Política y en Trabajo Social.

La madre de la menor fue detenida en Instituto Señora del Monserrat, ubicado en la avenida Belgrano al 1.300, el pasado 13 de agosto

En 2022, unas 1.581 denuncias sobre posibles hechos de trata de personas fueron recibidas a través de la atención telefónica gratuita de la Línea 145, según un informe publicado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Del total de las denuncias, que fueron unas 86 menos que en 2021, 1.147 fueron enviadas para intervención de la PROTEX y otras 424 fueron enviadas a la procuraduría tras la intervención de una fuerza de seguridad.

*¿Cómo denunciar contra la Trata y la Explotación de personas? Telefónicamente: a través de la Línea 145. Se hace en forma anónima y gratuita las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier lugar del país. Por escrito: oficinarescate@jus.gov.ar

Seguir leyendo: