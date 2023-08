Salvaje ataque a una anciana de 83 años en Morón: una delincuente la golpeó y la tiró al piso para robarle

Ataque y robo a una abuela de 87 años en Morón

Una anciana de 83 años fue salvajemente atacada en la vía pública, en el partido bonaerense de Morón, por una delincuente que la abordó por la espalda para robarle su teléfono celular y los documentos.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana, sobre la avenida Don Bosco al 5300, cuando la mujer salía de hacer las compras de un supermercado. Toda la secuencia de la agresión quedó registrada por dos cámaras de seguridad que estaban apostadas en el frente de la casa de un vecino.

Cerca de las 11.30, otra mujer -mucho más joven- observó que la anciana estaba sola y que tenía poca movilidad para desplazarse, ya que lo hacía con la ayuda de un bastón. Ante este escenario, decidió seguirla y se ubicó apenas unos pocos metros por detrás.

La delincuente abordó a la anciana por la espalda para robarle

A pesar de que se trataba de una calle bastante concurrida por transeúntes, esperó el momento adecuado para abordarla. Así, aceleró su marcha, se puso delante de ella y tras intercambiar unas palabras le arrebató las pocas pertenecías que tenía.

Lo peor de todo es que la empujó sobre un poste de luz y, al perder el equilibro, la mujer impactó contra el suelo y quedó tendida sobre la vereda. Por lo que puede observarse en el video, la anciana no logró apoyar sus manos y cayó con todo el peso del cuerpo sobre su rostro.

Al advertir lo ocurrido, los vecinos dieron aviso al 911 y una ambulancia la trasladó a la clínica Los Cedros, de San Justo, donde fue atendida por su obra social. La anciana sufrió golpes y raspaduras en la cara, las manos y las rodillas.

“Le falta un pedazo de piel en la mano, porque se ve que pegó en el piso y se lastimó. El dedo no lo tiene quebrado, pero sí muy hinchado. La cara pobre la tiene como un monstruo, como si tuviera tres pómulos juntos y el ojo no se le ve, porque tiene todo morado”, describió una vecina al sitio Primer Plano on line.

La anciana se desplazaba con la ayuda de su bastón. Se dirigía a su casa tras hacer las compras en el supermerado

Por su parte, el dueño de las cámaras de seguridad dijo que la agresora ya estaría identificada y que vive en el barrio Los Pinos. En este momento, la policía tiene en sus manos los registros y está haciendo todas las diligencias correspondientes para dar con su paradero.

“La sigue una chica joven. Justo a la altura de la columna le arrebata el celular y los documentos pero en el tirón la golpea porque se cae y se lastima pobrecita. Decí que no pegó la cabeza contra la columna porque creo que hubiese sido más grave. Salió corriendo (la ladrona) para el fondo y desaparece”, relató el hombre.

“Lo poco que sabemos es que sería del barrio Los Pinos pero no se le alcanza ver bien la cara. Te da bronca porque es una señora mayor. Le llevó un celular viejo que solo sirve para hablar. Esto es moneda corriente todos los días acá!”, se lamentó al ser entrevistado por TN.

Según trascendió, la anciana le dijo a su entorno que antes de ser atacada por la delincuente la había visto dentro del supermercado. Tal como se puede apreciar en las imágenes, la abuela llevaba en su mano izquierda una bolsa con los productos que había comprado. En total, había gastado $3 mil.

