“Guille” Cantero, el líder de Los Monos, acumuló 113 años de prisión por una nueva condena

El líder de la banda narco Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, con 35 años de edad, sumó una nueva condena a su extenso prontuario. Este viernes por la tarde, la Justicia santafesina le dio una pena de 17 años de prisión por como instigador del ataque a tiros contra el casino City Center, ocurrido el 11 de enero de 2020, en el que murió el gerente bancario.

Durante el atentado, Enrique José Ensino, de 64 años, recibió un disparo en el cráneo mientras fumaba un cigarrillo en un balcón que tiene el predio. La resolución fue dada a conocer por el tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez.

Con esta nueva pena, “Guille” Cantero acumula 113 años y 8 meses de prisión, entre distintas causas del fuero federal por narcotráfico y provincial por asociación ilícita, balaceras, homicidios, extorsiones, un secuestro extorsivo y amenazas.

En el transcurso del debate oral y público, Cantero pidió la palabra y, a diferencia del tono desafiante exhibido durante el juicio por los atentados contra funcionarios judiciales –donde dijo que su oficio era “contratar sicarios para tirar tiros a los jueces”–, aseguró encontrarse en una etapa donde quiere “ser una mejor persona”.

“No me hace falta cobrarle a nadie. No me hace falta matar a nadie. De todo lo que escuché en el juicio en el que se me acusa, lo primero que quiero decir es que no formo parte de ninguna asociación ilícita”, sostuvo el líder de Los Monos, en una declaración que duró 14 minutos.

“Guille” no fue el único condenado. Los jueces también le dieron 29 años de prisión a Maximiliano “Cachete” Díaz, 18 años a Otniel De León Almonte y 17 años a Carlos Damián “Toro” Escobar.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada, Escobar también participó en la instigación de la balacera extorsiva que tenía por objetivo sacarle dinero a las autoridades del City Center.

Incluso, hay escuchas telefónicas en las que el ladero de Cantero, habla con “Cachete” Díaz, sindicado como el encargado de reclutar gatilleros y vehículos para perpetrar el ataque.

“El temita del ca…¿Lo hacen ustedes o querés que lo hagamos? Vamos a ver qué sacamos de todo eso”, le comentó Escobar, preso en el penal de Ezeiza, a Díaz.

“Cachete” (35), por su parte, también quedó escuchado en un diálogo con “Guille” Cantero el 8 de enero de 2020, tres días antes del homicidio. Según el fiscal Schiappa Pietra, en esa charla, Cantero le indicó: “Hay que hacer lo del City. Ahí vamos a sacar una money”.

De León Almonte (34), de nacionalidad dominicana, fue condenado por ser el autor de los disparos contra el casino que mataron al gerente bancario. Antes de este juicio ya estaba tras las rejas por una pena a 18 años de prisión que le dio la Justicia santafesina por matar de seis tiros en la cabeza al policía Cristian Ibarra el 22 de julio de 2019.

El crimen, de acuerdo a la causa, ocurrió en el contexto de una discusión derivada por la venta de droga al menudeo en la zona oeste de Rosario.

Por el asesinato de Ibarra también fue condenado a 14 años de prisión Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero, hermano de “Guille” e hijo del fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel “Viejo” Cantero. Según la investigación, era quien estaba con De León Almonte y quien regenteaba la venta de droga de la zona para la banda.

Por otra parte, en el juicio hubo una quinta persona que fue condenada, pero no por el crimen del casino. Se trata de Rodrigo Ortigala, a quienes los jueces condenaron a un año y medio de prisión por haber marcado a la banda para que extorsione a un empresario.

Ortigala no es cualquier persona. La declaración testimonial que brindó el año pasado en el juicio contra Esteban Lindor Alvarado fue relevante para condenar a ese jefe narco que está enemistado con Los Monos.

