“Intentaron ingresar por la ventana, Nelson se quiso defender y le dispararon”, relató una vecina del hombre asesinado en Guernica

Habla la vecina de Nelson Peralta, jubilado asesinado en Guernica

Rocío, una vecina del hombre que fue asesinado a balazos cuando se resistió a una entradera en Guernica, brindó detalles de cómo sucedieron los hechos. “Intentaron ingresar por la ventana, Nelson se quiso defender y le dieron 5 disparos en el abdomen”, remarcó.

En diálogo con TN, la mujer dijo que a la esposa de Nelson Peralta, de 56 años, “la molieron a palos, fue hospitalizada y permanece en grave estado”.

“Tengo entendido que les robaron una suma de dinero y se fugaron. Estamos esperando que el centro de monitoreo identifique la patente del auto. Eran 6 personas”, aseguró la vecina.

Para Rocío, los delincuentes estaban “a la pesca” y dijo que a su familia la salvó la alarma de su casa, que se activó cuando su marido abrió para puerta para salir a trabajar.

“A las 5 de la mañana sale mi marido de casa a trabajar y nos encontramos con dos vehículos donde estaban los delincuentes. Cuando mi marido sale, suena la alarma de mi casa y los delincuentes se dirigen hacia la casa de Nelson”, señaló.

Nelson Peralta tenía 56 años y se había jubilado tras desempeñarse como profesor de educación física

Y agregó: “Mi marido sigue caminando y se los encuentra afuera de la casa de Nelson, lamentablemente sin poder hacer nada porque ya había ingresado a la vivienda y llama a la policía para dar aviso. Eso fue a las 5:09″.

Nelson fue abordado por tres delincuentes entraron a su casa de la calle Alaska para robarle. Al resistirse, lo mataron a tiros. La autopsia aún no fue realizada, pero los peritos determinaron que Peralta recibió al menos cuatro tiros en los brazos y en el tórax con dos calibres distintos, 9 milímetros y .22.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°1 descentralizada de Presidente Perón, investiga el hecho bajo la calificación de tentativa de robo y homicidio.

El hecho fue reportado tras un llamado al 911, donde se alertó de un ingreso de delincuentes y un herido con arma de fuego. Así, fue enviado al lugar un patrullero de la Comisaría 2° de la zona, según datos policiales a los que accedió Infobae. Allí, se encontraron con Peralta, baleado y sangrando. Con la fuerza que le quedaba, relató a los efectivos que tres ladrones intentaron entrar por la ventana de su dormitorio.

Así, comenzó a luchar con uno de ellos, que le disparó varias veces. Los tres escaparon.

Una ambulancia lo trasladó luego a un hospital zonal, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio.

“Es tristísimo. Estamos muy conmovidos”, dijo Rocío, a quien hace 3 meses le desvalijaron la casa y por eso tuvo que poner un sistema de alarma y cámara de vigilancia.

“También tuvimos que colocar reflectores, rejas y barrotes. Ya no sabemos que otras medidas tomar porque a ellos no les importa nada, no tienen filtro. No roban con autos de alta gama, andando bicis o a caballo”, advirtió sobre la inseguridad que se vive en el barrio, que afecta no solo a los grandes sino también a los chicos. “Nos roban en la parada del colectivo, a la gente que va trabajar o a los chicos que van al colegio”, ejemplificó.

A raíz de los sucedido, los vecinos se congregarán hoy a las 16 horas en el cruce de la Ruta 201 y la calle Alabama para pedir justicia por Nelson.

