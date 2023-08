El crimen de Morena: velas encendidas frente a la escuela y marcha hacia el velatorio de la nena

Velas y un pedido de Justicia frente a la escuela a la que iba Morena en Lanús (Télam)

Los vecinos de Villa Giardino, en la zona Oeste del partido de Lanús, y la comunidad educativa del colegio Almafuerte N°60 se juntaron este miércoles por la noche frente a la escuela a la que debería haber ingresado Morena Domínguez esta mañana. Pusieron velas encendidas, carteles y una bandera blanca sobre la vereda que pedía justicia por la nena de 11 años asesinada por motochorros. Luego marcharon a la casa de la víctima, donde se realiza el velatorio.

La convocatoria fue espontánea frente a la escuela, en el mismo lugar donde este jueves no habrá clases por duelo. Había chicos que iban con ella al colegio y lloraban frente a las cámaras de TV, otros llegaban con flores, estaba Nadia la enfermera que le hizo RCP a la víctima y fue con la nena en la ambulancia hasta el hospital Evita donde la declararon muerta; también la persona que la ayudó a levantarse del asfalto no bien ocurrió el ataque y la contuvo desvanecida.

Mientras los vecinos lloraban y pedía justicia frente al velatorio improvisado en la puerta del colegio, los reclamos de Justicia se repetían. También había cartulinas amarillas con el nombre de Morena, las mismas que estuvieron esta tarde frente a la comisaría 5° de Lanús donde los vecinos les reclamaron a la Policía tras el asesinato de la nena de 11 años.

En paralelo, frente a la Municipalidad, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, hubo un grupo que se movilizó para protestar; y en la casa de la familia de Morena, muy cerca del barrio Acuba donde se movían los dos detenidos por el crimen y su banda, comenzaban a velar los restos de la nena desde las 21.

El dolor frente a la escuela donde iba Morena (Télam)

Justamente, hacia la casa donde vivía Morena, y donde esta noche se hacía el velatorio, se dirigían encolumnados muchos de los vecinos que estaban frente a la escuela prendiendo velas blancas. Aplaudían a cada paso.

En el camino, los vecinos del lugar se acercaban a las ventanas de sus casas o salían a las veredas a aplaudir al grito de Justicia cuando veían pasar a la gente que iba al velatorio caminando. Muchos, además, se sumaron a la procesión, algunos en moto, otros en coche.

Morena tenía 11 años y estaba mañana, poco antes de las 7.30, fue atacada por dos motochorros que la golpearon, le robaron y huyeron.

La adolescente quedó tendida sobre el asfalto. El video que registró el momento del asalto fatal también tomó cómo Morena no podía mantenerse en pie cuando un vecino se acercó a ayudarla.

Los vecinos marcharon rumbo a la casa de Morena, donde velaban sus restos (Télam)

La nena fue ingresada al colegio, donde intentaron ayudarla. Mientras llamaban al 911, la subieron a un pupitre mientras una mamá que es enfermera, Nadia, fue convocada por otros padres para ayudarla. La mujer le hizo maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia.

Morena ingresó al hospital Evita a las 8.30 y falleció a las 9.20. La autopsia luego determinó que murió a causa de una hemorragia interna producto de una lesión grave en el hígado: se lo desgarraron de una piña.

Por el crimen de Morena hay dos detenidos: los hermanos Darío y Miguel Ángel Madariaga, de 25 y 28 años y varios antecedentes penales. A uno de ellos lo capturaron en el barrio Acuba esta mañana, cuando estaba junto a un par de los miembros de la banda que integra.

Los carteles pegados en las rejas del colegio Almafuerte (Télam)

El otro hermano Madariaga cayó un rato después. Estaba debajo del Puente Alsina consumiendo paco. Venía de intentar vender el celular robado a la nena en el barrio porteño de Once y luego en Pompeya. Los investigadores contaron que el celular de la chiquita no podía ser localizado porque el chip no andaba por falta de pago.

La causa es investigada por la fiscal Silvia Bussano, de la UFI N°7 de Lanús.

