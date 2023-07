Acusaciones cruzadas, forcejeos y un golpe por la espalda: el tenso cruce entre la madre de Cecilia Strzyzwoski y militantes de Emerenciano Sena

Chaco: el fuerte cruce entre la madre de Cecilia Strzyzowski y manifestantes que piden la liberación de Emerenciano Sena

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzwoski, la mujer cuyo cuerpo todavía no fue hallado desde que el pasado 2 de junio desapareciera en la ciudad de Resistencia, Chaco, enfrentó hoy cara a cara a un grupo de manifestantes que pedía por la liberación de Emerenciano Sena, el dirigente social que se encuentra detenido por ser uno de los principales sospechosos del femicidio de quien era la esposa de su hijo César.

En medio de una fuerte discusión entre las partes, un militante del clan Sena golpeó por la espalda a Romero, lo cual provocó la intervención de efectivos policiales para que la situación no pasara a mayores.

Bajo la consigna “¡Libertad a Emerenciano!, preso político”, una columna de manifestantes se trasladó este viernes por la mañana rumbo a la fiscalía ubicada sobre la avenida 9 de Julio, en pleno centro de la capital chaqueña. Pero cuando la protesta se acercó al edificio, Romero no toleró el reclamo y se dirigió furiosa a su encuentro mientras era escoltada por un policía.

“¿A ver qué me van a hacer a mi? ¿Tienen cara todavía?”, indagó la madre de Cecilia a encabezaban la manifestación, entre ellos José Suárez, vocero de la familia Sena, y los hermanos del dirigente, Abel y Marcelina Sena. Apenas unos segundos más tarde, un integrante de la protesta rodeó a Romero y la atacó con un empujón por la espalda. Ese fue el detonante para que la discusión subiera la temperatura, con forcejeos y gritos desesperados de la mujer contra los militantes del clan Sena.

“¡Andá... Andá a buscar tu justicia! Nosotros estamos tranquilos”, se escuchaba responder a un manifestante durante las transmisiones en vivo realizadas por los medios chaqueños que lograron captar las imágenes del tenso enfrentamiento.

Frente a ese escenario, otros efectivos policiales intercedieron para calmar las aguas y sacar de ese lugar a Gloria Romero. “No les tengo miedo, ¿qué más me pueden hacer? si me mataron a mi hija”, decía desafiante la madre de Cecilia a los seguidores de Sena, que continuaban con su reclamo al grito de “Libertad, libertad”.

“¿Dónde está la gente que decía que yo no estaba sola? Estos hijos de puta están queriendo sacar a un tipo que mató a mi hija como si fuera un animal”, dijo indignada. Y agregó: “¿Y lo van a permitir?”, preguntó con angustia la madre a los manifestantes, de quienes estaba separada sólo por un cordón humano de policías. Si bien la calma se hizo presente tras unos minutos de acusaciones cruzadas, el clima de tensión era palpable en las afueras de la fiscalía.

El altercado entre Gloria Romero y los seguidores de Emerenciano Sena se registró apenas un día después de que se viralizara un audio en el que el imputado como coautor del femicidio de Cecilia Strzyzowski mantuvo con sus colaboradores desde la Comisaría Tercera de Resistencia.

“No se olviden: todos los compañeros que están en la lista para la casa tienen que acompañar, el que no escribe ‘Libertad Emerenciano’ por el murito, por la chapa, por la casa, es porque no está con nosotros“, advirtió a sus colaboradores Emerenciano Sena. Y exigió: “Hay que hacer eso entre sábado y domingo, porque el lunes y el martes se define si salgo o no en libertad, compañeros”.

El audio, que dura poco más de 13 minutos, comenzó a circular en la tarde de este jueves, días antes de que se llevaran a cabo las audiencias de oposición a la prisión preventiva del matrimonio piquetero -Emerenciano y Marcela Acuña, su esposa-, fechadas para los próximos 2 y 3 de agosto.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae se trata de una conversación telefónica que el dirigente social habría mantenido con sus allegados, el miércoles, desde la Comisaría Tercera de Resistencia donde está detenido desde el 9 de junio pasado.

A pesar de los supuestos “problemas de salud” que padece, motivo por el que su defensa solicitó la prisión domiciliaria, en la grabación se lo escucha enérgico y dando todo tipo de directivas. Además, se autoproclama “un soldado de Dios” y exige que todos los vecinos del barrio Emerenciano tengan pintadas sus viviendas exigiendo su libertad.

“Si no les gusta la palabra ‘Libertad Emerenciano’ que dejen su auto en la Avenida San Martín, porque si lo meten adentro del barrio, las palas van a ser para romperles el vidrio”, asegura y en seguida repregunta. “¿Me están escuchando?”, del otro lado del teléfono un grupo de personas contesta que “Sí” tres veces y al unísono. Menos de 24 horas más tarde, el barrio ya olía a pintura fresca: “Libertad a Emerenciano. Basta de presos políticos”.

