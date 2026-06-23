Honduras

Salud confirma sexto caso importado de sarampión en Honduras y refuerza llamado a la vacunación

Ante este escenario, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación para evitar la propagación de una enfermedad considerada entre las más contagiosas del mundo

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Las autoridades descartan transmisión comunitaria de sarampión, pero advierten riesgo de propagación
Las autoridades descartan transmisión comunitaria de sarampión, pero advierten riesgo de propagación

La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, informó que un ciudadano italiano de 29 años fue diagnosticado con sarampión tras ingresar a Honduras desde Guatemala el 13 de junio por vía terrestre. Con este caso, el país suma seis casos importados en lo que va del año.

Según García, el paciente fue identificado mediante los mecanismos de vigilancia epidemiológica que mantienen activas las autoridades sanitarias para detectar posibles casos de enfermedades transmisibles que representen un riesgo para la población.

Tras las investigaciones y las pruebas de laboratorio, las autoridades confirmaron el diagnóstico. El ciudadano presentó síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, secreción nasal y luego la aparición del sarpullido característico de la enfermedad.

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Vacunación clave

Las autoridades sanitarias señalaron que, hasta el momento, los casos identificados han sido importados y no corresponden a una transmisión comunitaria dentro del territorio nacional. Advirtieron, además, que el riesgo de propagación existe por la facilidad con la que se transmite el virus.

El sarampión es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se propaga a través de pequeñas partículas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Los especialistas explican que el microorganismo puede permanecer activo en el aire y sobre superficies durante varias horas, lo que aumenta las posibilidades de contagio en espacios cerrados o concurridos.

Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que suele extenderse por gran parte del cuerpo. En algunos casos, especialmente entre niños pequeños o personas con sistemas inmunológicos debilitados, la enfermedad puede derivar en complicaciones graves.

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Equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo sobre los contactos de la paciente. (FOTO: Secretaría de Salud)
Equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo sobre los contactos de la paciente. (FOTO: Secretaría de Salud)

La Secretaría de Salud recordó que no existe tratamiento específico para eliminar el virus, por lo que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir contagios y evitar brotes.

En ese sentido, García indicó que la vacuna contra el sarampión está disponible de forma gratuita en todos los establecimientos de salud pública del país, como parte de las estrategias permanentes de inmunización impulsadas por el Estado.

La funcionaria exhortó a madres, padres y tutores a verificar que los menores cuenten con el esquema completo de vacunación y a cumplir después con las dosis de refuerzo establecidas por las autoridades sanitarias.

Vigilancia en fronteras y centros asistenciales

También recordó que la inmunización contra esta enfermedad es un requisito para personas que tengan previsto viajar a determinados destinos internacionales, entre ellos Canadá, Estados Unidos y México, países que exigen documentación relacionada con la vacunación en determinados contextos sanitarios.

El nuevo diagnóstico elevó a seis los casos importados de sarampión registrados en Honduras en lo que va del año.
El nuevo diagnóstico elevó a seis los casos importados de sarampión registrados en Honduras en lo que va del año.

Las autoridades sanitarias mantienen y refuerzan la vigilancia epidemiológica en puntos fronterizos, aeropuertos y centros asistenciales para detectar posibles casos sospechosos y evitar la propagación de la enfermedad dentro del país.

En las últimas semanas, organismos internacionales de salud reiteraron la importancia de mantener altas coberturas de vacunación y advirtieron que la disminución en los niveles de inmunización registrada en algunos países ha favorecido la reaparición de enfermedades que durante años estuvieron bajo control.

La Secretaría de Salud insistió en que la mejor forma de proteger a la población es mantener actualizados los esquemas de vacunación y acudir de inmediato a un centro asistencial ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente en personas que hayan realizado viajes recientes al extranjero.

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