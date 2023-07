Detuvieron a una mujer y a su pareja por la muerte de una nena de 2 años

El Hospital San Cayetano, en San Fernando

La Justicia investiga el homicidio de una nena de 2 años que murió anoche luego de haber sido golpeada. El caso se descubrió en un hospital del partido bonaerense de San Fernando donde la víctima, identificada como Guadalupe Yñiguez Monzón, había sido llevada por su madre, Claudia Evangelina Monzón, y la pareja de ella, Marcelo Ariel Cañete: ambos quedaron detenidos.

De acuerdo a fuentes judiciales, todo comenzó alrededor de las 22 del miércoles, cuando los sospechosos llegaron a la guardia del Hospital San Cayetano, ubicado en la localidad de Virreyes, con la beba en brazos. Guadalupe había tenido vómitos y no reaccionaba. Al revisarla, además, los médicos advirtieron que presentaba múltiples lesiones en su cuerpo, tanto internas como externas, algunas de las que no eran recientes. No pudieron hacer nada para salvarla.

La menor falleció y, en este contexto, se iniciaron las actuaciones judiciales con la intervención del fiscal Matías López Vidal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Especializada en temática Violencia de Género de Virreyes.

Ante la presencia del fiscal y con la participación de un médico de la Policía, en el hospital le practicaron a la víctima una serie de radiografías. Los estudios revelaron que tenía una fractura de cúbito y radio y de una costilla. A partir de ello, López Vidal dispuso la aprehensión de la madre y el padrastro por homicidio. A su vez, ordenó que se realizara la autopsia al cuerpo de la beba.

Los resultados preliminares del análisis forense se conocieron este mediodía: el informe estableció que la causa de muerte fue una “falla multiorgánica” provocada a partir de politraumatismos.

Esta tarde, Monzón y Cañete fueron indagados por el fiscal en orden al delito de homicidio agravado por el vínculo. Ambos hicieron su descargo y desconocieron que la beba falleció a causa de los golpes recibidos. Contaron que, la noche anterior, la víctima empezó a vomitar y dejó de respirar mientras estaba acostada en la cama. Ante esa situación, decidieron llevarla a la guardia.

Según pudo saber Infobae, los sospechosos dijeron que no entendían qué le pudo haber sucedido a la menor, que no sabían de qué murió. La pareja también se refirió a las marcas en el cuerpo de Guadalupe: aseguraron que se había caído unos días atrás.

Tras la audiencia, López Vidal solicitó al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que formalice la detención de los acusados mientras continúa recolectando pruebas.

Antecedente

La semana pasada, un policía de la Bonaerense y su pareja fueron detenidos en el partido de Almirante Brown por el homicidio de una beba de dos meses, hija de la mujer, que murió luego de recibir un golpe durante una pelea entre ambos, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El caso ocurrió el jueves , pero trascendió en las últimas horas. Tamara Tabarez discutió con su pareja, Walter Damián Piriz, en un edificio de la manzana 32, en la localidad de Don Orione. La mujer tenía en sus brazos a Emily, una de sus hijas, una beba de dos meses y 10 días, cuando el policía, que presta funciones en la UTOI, la golpeó.

Tamara Tabarez, la joven detenida acusada de abandono de persona

La Justicia tiene en su poder un video, que fue registrado por Piriz con su celular, donde puede verse el momento de la pelea que desencadenó la muerte de la beba. Aunque las imágenes no muestran más que el brazo de la madre de la víctima y algunos sectores de la casa del imputado, se puede escuchar gritos y un golpe. Luego, Tabarez reclama: “Le pegaste a mi bebé”. Lo que sigue es el llanto de Emily.

El policía envió más tarde el video a un conocido y ahora es ahora evidencia clave en su contra, detallaron las fuentes

El juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, avaló la detención de ambos y resolvió imputar al policía por homicidio simple y Tabarez por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La madre de la víctima vivía con la beba y con otra hija menor de edad que fue resguardada tras las detenciones.

