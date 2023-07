Detuvieron a los tres patovicas acusados de golpear a un hombre y a su hijo en la puerta de un boliche de Necochea

Hugo (54) tiene los ojos de color violeta de la paliza que recibió en la puerta del boliche Tom Jones de la localidad bonaerense de Necochea (Foto/Necochea Digital)

Por orden de la Justicia, agentes de la Policía Bonaerense detuvieron este lunes a los tres patovicas que trabajaban en boliche Tom Jones de Necochea y que están acusados de haber golpeado a un hombre y a su hijo.

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae el arresto de los tres sospechosos, a quienes se les endilga el delito de lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas. Se trata de César Jorge Martínez (47), Alan Nahuel Pirrota (30) y Gonzalo José Roldán (33). Este martes serán indagados formalmente por el fiscal del caso Guillermo Sabatini, de la UFI N°3 de Necochea.

El ataque, ocurrido el último fin de semana, quedó registrado por cámaras de seguridad y que también fue filmado por los teléfonos celulares de los testigos. Hugo (54), una de las víctimas, todavía tiene los ojos de color violeta de la paliza que recibió cuando intentaba levantarse tras quedar tendido sobre el asfalto. La trompada llegó desde atrás. “El que me quiso rematar fue a matarme”, contó este lunes.

Tras ser revisado por un médico legal, que constató que tiene lesiones leves, el hombre dio detalles de lo que recuerda que sucedió la madrugada del domingo pasado. “Se armó un problema entre los patovicas y los chicos. Con mi hijo estábamos atrás cuando se armó. No sé lo que pasó adelante”, alegó en diálogo con TN sobre el origen del conflicto en la puerta del local bailable.

Así se concretó la detención de uno de los tres patovicas

Luego, contó que había ido a bailar con sus hijos cuando, según su testimonio, vio que le pegaban a uno de sus chicos y decidió intervenir. “Fui a separar, no quise agredir a nadie”, aseguró el hombre al que este martes lo someterán a una tomografía computada.

“Cuando vi que le estaban pegando a mi hijo... Cualquiera va a intervenir. Lo único que quise fue apartarlos. Fui a separar, no quise agredir a nadie”, detalló Hugo y siguió: “Esta gente me pegó tremenda trompada, me noquearon, intenté pararme y el que me quiso rematar fue a matarme, sinceramente”.

Luego, reconoció que aun no sabe si le pegaron “una piña o un codazo”, pero dijo que quienes lo agredieron “son profesionales”. Y cerró: “Un experto en usar manos y codos. Si me pegaba bien, me mataba, me desnucaba, más por la forma que estaba yo, arrodillado”.

Feroz pelea a la salida de un boliche en Necochea que se hizo viral

Ante la agresión, la municipalidad clausuró el local bailable. Los responsables del lugar, en tanto, informaron que separaron de sus puestos de trabajo a los atacantes y se pusieron a disposición de la Justicia.

“En nombre de Tom Jones queremos expresar nuestro repudio total y absoluto a las situaciones de violencia ocurridas durante esta madrugada, originadas en la puerta de nuestro establecimiento, que comenzaron con un grupo de personas que accionaron sobrepasando el vallado de ingreso, arrojando objetos y rompiendo la puerta de acceso principal, situación que duró más de 40 minutos, con agresiones al resto de las personas que aguardaban para ingresar porque ya estaba cubierta la capacidad, por lo que el lugar se encontraba cerrado al ingreso”, detallaron en un comunicado.

“Efectuadas las averiguaciones acerca de lo acontecido, identificamos al personal de seguridad que ya ha sido apartado de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades para prestar declaración. También se pondrán a disposición de la Justicia las cámaras de seguridad y el testimonio de numerosas personas que presenciaron lo ocurrido”, añadieron.

En tanto, indicaron: “El desencadenante terminó en los hechos ya conocidos que lamentamos profundamente y ofrecemos las disculpas correspondientes, reafirmando que consideramos inadmisible la violencia y por eso han sido desvinculados los responsables”.

