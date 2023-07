Las pruebas contra el temible narco “Chaki Chan” y la última foto antes de que lo detengan

Lunes por la tarde: "Chaki" enfrenta a los policías segundos antes de que lo detengan

El lunes pasado por la tarde, Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, salió a la vereda con cara de ofuscado, vestido con gorra de cuero, una gran cadena de plata y zapatillas Nike de 60 mil pesos. Su madre espiaba desde el portón. Hacía varias horas que un grupo de detectives del área de Drogas Peligrosas de la Policía Federal lo espiaba desde un auto de civil en su casa familiar del barrio Villegas en Ciudad Evita, La Matanza, donde había nacido y fue criado.

En rigor, la Federal lo perseguía desde septiembre del año pasado, bajo las órdenes de la PROCUNAR con el fiscal Diego Iglesias, el fiscal Sebastián Basso y la UFI antidrogas de La Matanza bajo Julia Panzeri. Ya habían ordenado intervenirle los teléfonos en enero de 2021, sin grandes resultados. En julio de 2020, el área de Drogas Ilícitas de Esteban Echeverría de la Policía Bonaerense recibió un anónimo en su contra que lo delataba por vender droga en su propio barrio.

En el medio, en mayo pasado, “Chaki” intentó tomar un barrio entero con sus pistoleros, el barrio Las Antenas de Lomas del Mirador, a 20 cuadras de Mataderos y la General Paz, para echar a los transas locales y vender droga él mismo. Los propios vecinos lo resistieron a tiros.

“Chaki” no solía volver a visitar a su madre, pero no porque fuese un mal hijo. Movedizo, giraba de asentamiento en asentamiento. Violento, cabrón, ya había sido arrestado seis años atrás por amenazar a Marcos Borghi, el fiscal que lo investigaba. Se le atribuyeron homicidios a lo largo de los años por los cuales nunca fue condenado, causas por torturas, roles en estructuras narco. Una vez terminó absuelto en la Justicia federal en San Martín. Lo detuvieron con una Glock .45 que, insólitamente, llevaba con carnet de legítimo usuario y papeles al día.

Así, con sus Nike inmaculadas, “Chaki” fue a pedirle explicaciones a esos policías que lo vigilaban. No esperaban detenerlo, no todavía: la investigación al resto de su banda seguía en curso. Llevarse preso al capo antes de tiempo implicaría una destrucción masiva de pruebas y una fuga de sospechosos. Pero “Chaki” no les dio tiempo. En la vereda de su cuadra en Ciudad Evita, enfrentó a los detectives de la PFA y se trenzó a golpes con ellos. Segundos antes, tomaron la foto que ilustra esta nota.

El arma incautada a un cómplice de "Chaki Chan", con balas de punta hueca

Así, las redadas comenzaron y el resto de su banda cayó, hampones, lugartenientes, culatas. Hubo cinco detenidos, entre ellos Esteban Quiñonez, los hermanos Héctor y Andrés Dibernardi. Se ordenó allanar 18 domicilios entre La Tablada, Ciudad Evita, Ingeniero Budge, Isidro Casanova, Virrey del Pino.

A “Chaki”, la jueza Alicia Vence no solo lo imputa por ser el organizador de una estructura narco: también lo acusa de lavado de dinero, con una investigación en donde interviene la PROCELAC. Hay más. Fuentes del caso aseguran a Infobae que, por otra parte, se investiga también una historia de corrupción policial para mantener al capo libre. “Es una línea”, admite un investigador clave.

Los papeles de “Chaki” fueron un poco su ruina. Se había registrado como empresario en varios rubros de la AFIP, entre ellos, el rubro de venta de artículos de ferretería. El DNI de Guimil estaba ligado a una dirección en Monte Grande, sobre la calle Lumsen. Irónicamente, resultó ser una ferretería llamada “Nicolás”.

La ferretería de Monte Grande ligada a "Chaki Chan"

Con el tiempo, se descubrió que “Chaki” no solo tenía la ferretería para supuestamente lavar el dinero de su negocio narco en Ciudad Evita: una investigación de la Policía Bonaerense reveló varios departamentos que controlaba en alquiler. “Chaki, mientras tanto, era visto en un BMW a nombre de otro hombre en La Matanza. Curiosamente, un Mercedes Benz encontrado estacionado en la puerta de la ferretería también estaba a nombre del mismo personaje,

NOTICIA EN DESARROLLO...