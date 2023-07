“Se hizo justicia, hubo odio racial”: la emoción de la madre y del padre de Lucas González tras la condena a los policías

“Se hizo justicia, hubo odio racial”: dijo el padre de Lucas González tras la condena a los policías

“Estoy feliz, se hizo Justicia”, sostuvo Héctor “Peca” González, el papá de Lucas González, tras el fallo que condenó a prisión perpetua a tres policías de la Ciudad por el asesinato de su hijo y por la tentativa de homicidio de sus tres amigos en noviembre de 2021 en la entrada de la villa Zavaleta en Barracas.

A 1 año, 7 meses, y 23 días del asesinato del adolescente de 17 años, sus padres celebraron el veredicto de los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 porteño, quienes consideraron que fue un crimen motivado por el “odio racial”. “Estoy feliz, esto va a marcar un antes y un después en Argentina. Se hizo Justicia porque los que mataron a Lucas, los que le hicieron daño e intentaron decir sobre mi hijo, hoy se demostró que el racismo está metido”, manifestó Héctor en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py 2002.

Y agregó: “Yo tengo un alivio, me saqué una mochila impresionante de la espalda, pero mañana tengo que seguir porque tengo dos hijos más. Hoy es el cumpleaños de Cintia (la mamá) y Lucas le dio el mejor regalo... buscándole la vuelta positiva a todo esto. Nosotros lo perdimos, pero lo dejamos arriba de todo, yo como padre estoy orgulloso de ser el papá de Lucas González”.

“Estoy más que agradecido a la vida por todo lo que me regaló mi hijo y toda la gente que nos apoyó durante todo este tiempo. Yo quería que él (por Lucas) se eleve y que descanse en paz. Voy a cumplir mi promesa de ir a ponerle la chapita de Barracas y de Defensa (a Lucas)”, siguió.

Por su parte, la madre del joven sostuvo: “Se hizo Justicia. Es lo que esperábamos, lo que veníamos pidiendo desde el primer día. Hubo odio racial, siempre lo sostuvimos. No esperábamos las absoluciones, solo de uno. Hoy es mi cumpleaños, Lucas siempre me dejaba un alfajor con un cartel ‘Te amo, Má’, y se iba a entrenar. Yo no tendría que estar acá, tendría q estar en mi casa, esperándolo”, sostuvo Cynthia López ante las cámaras de C5N.

Los padres de Lucas, Héctor González y Cintia López, hablaron luego del veredicto junto a su abogado, Gregorio Dalbón (Fotos/Maximiliano Luna)

Por la mañana, antes de ingresar al Tribunal, la mamá de Lucas dijo que no iba a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que esperaba que los asesinos “no salgan nunca de la cárcel”, así como su hijo “no va a salir más del cementerio”.

“Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios”, expresó Cintia antes de escuchar el veredicto. “Cuando yo saque a mi hijo del cementerio quiero que ellos salgan de la cárcel, o sea, nunca. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, quiero que ellos no salgan nunca de la cárcel”, explicó en referencia a Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38), integrantes de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la fuerza de seguridad porteña, que finalmente fueron condenados a perpetua por el delito de homicidio quíntuplemente agravado con alevosía y odio racial.

El papá de Lucas, en tanto, comentó que estaba convencido que en este caso hubo un componente de “odio racial” y “discriminación”, por el solo hecho de que su hijo y sus amigos eran “morochitos”. “Estigmatizaron, los discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salieron de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo González.

A su vez, anunció que le pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que cambie el día de la Policía de la Ciudad.

“Ese día, 17 de noviembre, se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y estamos padeciendo. Le voy a pedir con todo respeto que el 17 de noviembre no sea más el día de la Policía de la Ciudad, que elija otro día porque ese día nos arruinó la vida a nosotros, que cambien esa fecha porque la Policía de la Ciudad se merece ser conmemorada, pero los buenos policías”, explicó.

En primera fila, los tres condenados por le crimen (Maximiliano Luna)

El caso

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salían de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran. Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías, a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Tras ello, en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo sucedido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.

Los tres amigos de Lucas, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de Menores Inchausti, desde donde fueron liberados al día siguiente tras determinarse que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

