Caso Cecilia Strzyzowski: renunció el abogado de Marcela Acuña

Emerenciano Sena y Marcela Acuña podrían ser representados por el mismo abogado que defiende su hijo César: Ricardo Osuna (Crédito: La Nueva/Chaco)

Juan Carlos Saife, abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, renunció este miércoles a la defensa de la dirigente piquetera acusada y detenida como coautora del femicidio de Cecilia Strzyzowski, junto a su marido y su hijo, César. Pese a que en un primer momento trascendió que el letrado dejaba de representar al matrimonio Sena, el mismo Saife le dijo a Infobae que sólo se desligó del patrocinio de la suegra de la víctima: “Hasta las 13 yo seguía siendo su abogado (por Emerenciano). Me reuní con él y no me dijo nada. Está en todo su derecho de cambiar de defensa”.

Es que, según admitió Ricardo Osuna, defensor de César Sena, a este medio, desde este miércoles él también se hacía cargo de la representación del matrimonio tras la salida de Saife.

Lo cierto es que Saife ya había dado señales públicas de que podía dejar la representación de Acuña, luego de que se filtrara la carta de la detenida y el abogado mostrara su descontento. “No hacen nada sin mi consentimiento, si se va a autodefender que lo haga. ¿Para qué quiere abogado defensor?”, soltó el letrado entonces.

Te puede interesar: Marcela Acuña acusó a su hijo por el femicidio de Cecilia en una carta: “¿Por qué nos incriminan a nosotros?”

En ese texto Marcela Acuña apuntó contra su hijo por el femicidio de Cecilia. “¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan a nosotros? Creo que por muchos motivos, principalmente la grieta que vivimos como patria, nosotros somos parte de una generación nueva junto a Emerenciano”, escribió.

Juan Carlos Saife (Chaco Día por Día)

Noticia en desarrollo...

*Con información de Gabriel Bobis, desde Resistencia, Chaco