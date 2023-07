“Me gorreabas con el albañil, el del fratacho”: condenaron a prisión perpetua al capo de la barra de Newell’s por un brutal crimen por celos

Demostración de poder: la bandera de Los Monos en el Coloso Bielsa.

Carlos Damián “Toro” Escobar, uno de los jefes de la barra brava de Newell’s, ligado a Los Monos, parte del telón desplegado en el partido despedida de Maxi Rodríguez, fue condenado este martes a prisión perpetua por un femicidio vinculado, un crimen por celos.

Según la acusación de la fiscal Carla Cerliani, Escobar mandó a matar David Nahuel Amarilla, el novio de su ex pareja. El crimen ocurrió el 23 de mayo de 2019 en Tablada, en la zona sur de Rosario. Dos sicarios que se desplazaban en una Honda Tornado blanca fueron hasta el domicilio de Amarilla, golpearon la puerta y lo asesinaron de tres disparos ni bien se asomó.

La joven víctima, que se dedicaba a la albañilería, murió en el hospital Provincial de Rosario. “Al ‘Fratacho’ te lo mandé para arriba. Un pobre albañil, un pobre croto”, le dijo Escobar a su ex pareja después del homicidio según consta en la investigación. Luego, le agregó: “Me gorreabas con el albañil, el del fratacho. Andá a llevarle una flor al cementerio. Mándale saludos al amor de tu vida”.

Escobar actualmente está detenido en el penal federal de Ezeiza. La del albañil es la segunda muerte a su nombre: ya fue condenado en 2013 por el homicidio de Sebastián Soperez, ocurrido el 22 de agosto de 2010 en Villa Gobernador Gálvez.

El próximo mes será a llevado juicio por haber participado en la planificación del homicidio del gerente bancario Enrique José Encino, que recibió un disparo en la cabeza mientras fumaba en uno de los balcones que está en los laterales del casino City Center, ubicado en uno de los ingresos a Rosario.

Carlos Damián Escobar, en foto de 2010

En esa investigación, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery ubicaron a Ariel Máximo “Guille” Cantero y a Escobar como los presuntos instigadores de la balacera, que tenía por objetivo que las autoridades del casino pagaran un dinero mensual en concepto de “protección”, como a la antigua mafia.

Maximiliano “Cachete” Díaz, en tanto, está acusado de ser quien llevó a cabo la ejecución del ataque. Y el dominicano Otniel Almonte De León es quien, a criterio del Ministerio Público de la Acusación, realizó los disparos.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery ya adelantaron en la audiencia preliminar al juicio que pedirán 20 años de prisión para el líder de Los Monos, 20 años para “Cachete” Díaz, 18 años para De León y 16 para “Toro” Escobar.

Por la investigación derivada del crimen del casino ya fueron condenados Flavia Broin –pareja de “Cachete” Díaz–, José Sebastián Perlo, el empresario de juego Leonardo Peiti, y el comisario retirado Alejandro “Pipi” Torrisi, todos a la pena de tres años de prisión.

Por esa causa, los fiscales tuvieron que abrir otra investigación, ya que el empresario del juego Leonardo Peiti se acogió a la figura de imputado colaborador y contó que pagaba coimas en dólares de forma mensual al fiscal Gustavo Ponce Asahad y al fiscal regional Patricio Serjal Benincasa para que lo protegieran judicialmente.

El ahora ex fiscal Ponce Asahad fue condenado, a través de un juicio abreviado, a tres años de prisión efectiva, mientras que el ex jefe de fiscales Patricio Serjal continúa imputado y a la espera del juicio por corrupción vinculada al juego clandestino. Por esa causa, los fiscales no pudieron llevar a audiencia imputativa el senador provincial Armando Traferri, que goza de inmunidad parlamentaria.

