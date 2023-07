El narco “Chaki Chan” se trenzó a golpes con los policías que lo arrestaron

Nicolás Nahuel Guimil, alias "Chaki Chan"

“Cayó por calentón”, se ríe un investigador clave en la causa. No exagera.

Ayer por la noche, Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, el jefe narco más buscado de los últimos tiempos, acusado de intentar tomar a tiros el control del barrio Las Antenas en Lomas del Mirador, fue detenido por la Superintendencia Drogas Peligrosas de la PFA en su territorio de Villegas, en La Matanza, su histórica zona de dominio, donde inspiraba el miedo de los vecinos.

Lo arrestaron, literalmente, cuando fue a trenzarse a golpes con los policías que lo buscaban.

En paralelo, la PFA realizó otros diez allanamientos, en un expediente instruido por el fiscal federal Sebastián Basso -que hoy encabeza la UFI AMIA que encabezó en vida Alberto Nisman-, y la PROCUNAR a cargo de Diego Iglesias, bajo la firma de la jueza federal de San Martín Alicia Vence. “La idea es desbaratar a la banda”, continuaba anoche la fuente. Había, por lo menos, otros diez pedidos de captura en la lista noche.

La jueza Vence, coinciden fuentes del caso, indagará a Guimil “mañana o pasado”.

Sin embargo, “Chaki” no es el único investigado en esta historia. También, se avanza en una pista de un posible encubrimiento policial para proteger a Guimil. El foco está puesto en la Policía Bonaerense.

Investigadores federales coinciden en que el problema de Guimil, básicamente, es uno de estilo, un exceso de violencia y una falta de, por así decirlo, refinamiento, política. “Le faltan un par de hervores para capo en serio”, analiza una fuente.

Luego de años de circular por los túneles del hampa en La Matanza, Guimil se hizo célebre a mediados de este año cuando en mayo intentó tomar a tiros el barrio Las Antenas, a diez cuadras de Mataderos y la General Paz, junto a su banda de desesperados.

15 de sus presuntos soldados llegaron en camionetas el jueves 20 de abril, para extorsionar a traficantes menores y quedarse con sus paradas. Los transas luego intentaron verduguear a los vecinos, que no se lo permitieron. Los adolescentes de la zona formaron una guardia armada para resistirlo, con vigilias en la capilla del barrio y colectas para comprar municiones.

La tensión terminó en una literal batalla. El lunes 1° de mayo, más de cien tiros fueron disparados. “Ellos tenían una ametralladora, chalecos. Si me matan, me matan, ya fue. Estoy re jugado. Acá no van a vender paco”, dijo a Infobae uno de los combatientes en aquel entonces.

