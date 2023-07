“Giraba sobre mí con el revólver”: el periodista Marcelo Marcel contó cómo fue el robo en el que mataron a su papá

El periodista Marcelo Marcel

El periodista Marcelo Marcel habló sobre el crimen de su padre ocurrido en medio de un asalto cuando llegaba con su auto a su casa en la ciudad de Mar del Plata. Dio detalles del ataque y dijo que el ladrón, antes de abrir fuego contra su papá, también le gatilló a él a pesar de que “jamás” se negó a entregarle lo que le estaba pidiendo.

Marcel recordó que el delincuente “estaba muy nervioso, exaltado, fuera de sí”. “Giraba sobre mí con el revólver y yo le decía que se lleve todo. Pero no tenía en claro qué quería”, amplió. Incluso, dijo el periodista, pudo haberse llevado su vehículo rápidamente, ya que estaba “de culata y en marcha” y con el portón del garage abierto, pero no lo hizo. “Este chico no sabía qué hacer”, agregó.

En ese contexto, el asaltante le gatilló a Marcel, pero la bala no salió. “Flaco, ¿qué querés al final?”, le dijo la víctima, desconcertada. En ese momento, Daniel, el padre del periodista, escuchó los gritos y salió. Forcejeó con el ladrón y recibió un disparo a quemarropa en el tórax que le provocó la muerte.

Por el hecho hay un sospechoso detenido, identificado como Nicolás Fernández, de 27 años, quien fue capturado esa misma noche, pero por otro motivo: tras el crimen lo encontraron a unas pocas cuadras de distancia disparando al aire y causando disturbios. El análisis de las cámaras de seguridad fue clave para su arresto.

Para Marcel no hay dudas de que es el homicida de su padre: “Los datos que di de este chico terminaron de comprobar que era él, de hecho la familia no tiene ningún tipo de dudas de que se trata de él”. “Lo reconocí pronto, nunca tuve dudas que era una persona mayor y se lo dije rápido a la policía”, agregó ante la prensa en el lugar del asesinato.

El asesinato ocurrió la noche del viernes pasado (0223)

Al momento de la detención, Fernández llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros. “Vamos a esperar la prueba balística que se realizará el próximo sábado a las 11, a partir de las dos armas que hay secuestradas. La del presunto asesino y la de su hermana, que es funcionaria de la Policía y las van a cotejar con la bala que le extrajeron a mi papá del cuerpo”, comunicó Marcel al respecto.

Por otra parte, el periodista solicitó mayor seguridad ante varios hechos delictivos en la zona de Pasaje Bannat y Alvarado. “Pedimos que esto no caiga, que se tome el reclamo de los vecinos del barrio, que es una zona de mucho conflicto y mucha inseguridad, tanto como otros barrios”, dijo.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del otro sospechoso al que Marcel definió como “morrudo, de baja estatura” y que esa noche estaba “vestido de negro”. Ese ladrón se llevó una billetera y escapó.

La zona donde sucedió el crimen (La Capital)

El homicidio causó conmoción en Mar del Plata. Tras la noticia, vecinos, referentes políticos y colegas expresaron su dolor y se alinearon en un pedido de justicia.

Marcel se había expresado públicamente por primera vez el domingo, mediante un mensaje en Facebook en el que escribió: “En momentos de angustia y de dolor, el recuerdo de mi viejo es permanente en la enseñanza del esfuerzo y el trabajo. Es el mejor legado que nos dejó. Aprovecho a agradecer los mensajes y a quienes hoy nos acompañaron en el dolor. Son momentos tristes y difíciles y lo enfrentamos con el respaldo de amigos y muchas personas que nos quieren. Párrafo aparte en el agradecimiento a los investigadores, todos comprometidos desde el primer minuto. Por último, quiero aclarar algo que no es menor: no murió el papa del periodista; asesinaron a un GRAN hombre, que tenía mujer, 2 hijos y 4 nietas. Gracias a todos por estar!”.

