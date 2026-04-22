Solana Sierra dio el golpe en su debut en Madrid: venció a una top 50 y pasó a la segunda ronda del WTA 1000

Solana Sierra se anotó un triunfazo en Madrid (Fuente: AFP)

Solana Sierra logró una de las victorias más resonantes de su temporada al derrotar a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-6 (10) y 7-6 (8), por la primera ronda del WTA 1000 de Madrid.

En un encuentro cargado de tensión, la marplatense resolvió ambos sets en el tie break y se anotó su primer triunfo en la Caja Mágica. En la segunda ronda, enfrentará a la polaca Magdalena Frech, número 38 del mundo.

El duelo, que marcó el primer enfrentamiento entre ambas, estuvo atravesado por una enorme paridad desde el inicio. Sierra, actual número uno del tenis argentino y 88° en el ranking WTA, llegaba con la necesidad de revertir una racha adversa de resultados en el circuito, mientras que Yastremska, 49° en el escalafón femenino, aparecía como una rival de riesgo por su potencia y experiencia en este tipo de torneos.

Lejos de achicarse ante ese contexto, la marplatense mostró personalidad y temple en los momentos decisivos. Así logró torcer la balanza en su favor en un encuentro muy cerrado.

El primer set retrató un intercambio constante de golpes, pocas diferencias y máxima exigencia mental. En el tie break, Sierra logró imponerse por 12-10 tras salvar cinco sets points en contra.

El segundo parcial mantuvo la misma tónica. Allí, otra vez y a pesar de algunos altibajos, la marplatense fue más precisa en los puntos clave y selló el triunfo. Su rival sacó con una ventaja 5-4 y 6-5. Sierra salvó un set point en el tie break.

Solana Sierra logró un muy buen triunfo en Madrid (Fuente: AFP)

El resultado cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto reciente de la tenista de 21 años. Sierra no atravesaba su mejor momento en el circuito: llevaba cuatro derrotas consecutivas en primera fase, lo que hacía de este debut un desafío tanto deportivo como anímico.

Fue el décimo enfrentamiento de Sierra ante jugadoras del Top 50, frente a las cuales acumula un historial favorable: La española Jessica Bouzas Maneiro, la británica Katie Boulter y las estadounidenses Emma Navarro y Peyton Stearns son algunas de las rivales de ese rango que fueron superadas por Sierra. La última, de hecho, había sido su triunfo más reciente en el circuito mayor: 7-5 y 7-5 en la primera ronda de Indian Wells.

Con este triunfo, la argentina no solo avanza de ronda en uno de los torneos más importantes del calendario, sino que también recupera confianza en una etapa clave de la gira europea sobre polvo de ladrillo. Madrid, por sus condiciones particulares -altura, velocidad de la pelota y exigencia física-, suele ser un termómetro para medir el nivel competitivo de las jugadoras de cara a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Thiago Tirante anotó el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Madrid

En el cuadro masculino, Thiago Tirante sumó la primera victoria para la armada nacional en la Caja Mágica al imponerse sobre el español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4.

El platense, de 25 años y número 75° del ranking ATP, se impuso ante el experimentado español en una hora y 19 minutos de juego.

Thiago Tirante saluda a Roberto Bautista Agut, que jugó por última vez el Masters de Madrid (Fuente: REUTERS/Isabel Infantes)

Fue la última presentación de Bautista Agut en Madrid. El tenista, de 38 años y actual 93° del mundo, anunció la semana pasada que la actual será su última temporada en el circuito profesional.

En segunda ronda, Tirante enfrentará al estadounidense Tommy Paul, 15° cabeza de serie del certamen.