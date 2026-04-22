El inesperado cruce entre Moria Casán y Fabiana Cantilo por Fito Páez y Sofía Gala: “No sé si Rodolfo habrá llamado”

Moria Casán habló tras las declaraciones de Fabiana Cantilo osbre Fito Páez y Sofía Gala. El debate se centra en las declaraciones de Cantilo, incluyendo su comentario sobre desinvitar a Páez de su show y que 'Fito está sometido a Sofía'.

La reciente controversia mediática que involucra a Fabiana Cantilo, Moria Casán, Fito Páez y Sofía Gala expuso una serie de declaraciones cruzadas y opiniones sobre la vida privada de los protagonistas. Todo comenzó tras un evento público en el que Moria fue distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura, ocasión en la que las cámaras captaron a Fito Páez y Sofía Gala juntos, lo que volvió a desatar especulaciones de romance y respuestas de los involucrados.

Las primeras afirmaciones surgieron de Fabiana Cantilo, quien días antes había asegurado públicamente que Fito y Sofía no eran pareja. Sin embargo, las imágenes posteriores durante el evento pusieron en duda sus palabras y motivaron nuevos comentarios. En una entrevista con Los profesionales de siempre, la cantante profundizó su postura y expresó cierta molestia por la reacción de Fito: “Yo hablé el otro día en lo de Karina Mazzocco y me llama este señor —ahora es este señor porque nos peleamos— y me dice ‘no hables de mi vida privada’. Seguro que la otra le dijo algo”. La intérprete, visiblemente alterada, insistió en que había recibido un llamado de Páez instándola a no referirse a su vida íntima, sugiriendo además que Sofía Gala había influido en esa decisión.

En ese mismo diálogo, Cantilo sumó más polémica al insinuar que el rosarino no actúa por voluntad propia: “Fito recibe órdenes. Pero, ¿ustedes no saben quién es esta chica? Es una genia, porque a él le encantan las genias, pero después se somete. Lo único que quiero decir es ‘¿quiénes son?’”. La frase dejó entrever cierta descalificación hacia la figura de Sofía Gala, y una percepción de que Fito estaría cediendo ante la personalidad de la actriz.

Fito Páez y Sofía Gala sonríen y aplauden desde la audiencia durante un homenaje a Moria Casán, rodeados de otras personas en un evento. (RS Fotos)

La reacción de Moria no tardó en llegar. Este miércoles en su programa, la conductora abordó el cruce mediático y optó por desdramatizar la situación. “Divertido de parte de ella. No sé si Rodolfo habrá llamado a esta chica (por Fabiana Cantilo). No tengo idea, ni me meto ni quiero hablar porque Sofía dice ‘no somos pareja, no somos nada’. Lo adoro a Páez, a mi hija la amo”, afirmó Casán, al marcar distancia de la polémica y defendiendo tanto a su hija como al músico.

Desde la perspectiva de Moria, la entrega o la actitud de un hombre en una relación no necesariamente implica sumisión: “Cada hombre se entrega. No tiene complejo de machista. Eso no significa ser pollerudo, tampoco significa ser sometido. Suponte que Sofía le haya pedido algo y él quiere hacer respetar eso, no significa estar sometido”. Esta reflexión marcó un contrapunto con la visión de Cantilo, al subrayar que las dinámicas de pareja pueden ser interpretadas de diversas maneras sin que ello implique una pérdida de autonomía.

La intervención de Cantilo, al referirse a Fito Páez como “este señor” y señalar que “recibe órdenes”, fue interpretada como una reacción a la exposición pública de su propio vínculo pasado con el músico, así como una crítica indirecta a Sofía Gala. Las imágenes del evento, que contradecían las declaraciones iniciales de Cantilo, también contribuyeron a que la polémica se mantuviera vigente en el circuito mediático.

Fabiana Cantilo: Sofía Gala no es la novia de Fito

El clima de controversia sumó un nuevo matiz con la opinión de María Fernanda Callejón, quien aportó una mirada sobre las motivaciones personales de la cantante. La panelista del ciclo de Moria expresó que “Fabiana Cantilo siempre habló de Fito, fue su gran amor y siempre va a hablar. Y me parece que ella está celosa”. Esta interpretación añadió un componente emocional al debate, al sugerir que las declaraciones de Cantilo podrían estar marcadas por sentimientos no resueltos respecto a su relación pasada con Páez.

El análisis de Callejón fue recogido por otros participantes de los debates televisivos, quienes coincidieron en que la historia entre ambos músicos, conocida por el público, añade una dimensión sentimental a las controversias actuales. El señalamiento de los celos como factor posible en las afirmaciones de la cantante fue uno de los puntos más comentados en los días posteriores al episodio.