Escándalo en el juicio por el crimen de Lucas González: un abogado se fue durante el alegato de Gregorio Dalbón

Gregorio Dalbón con el papá de Lucas González (Adrián Escándar/Archivo)

Después de cuatro horas de audiencia, la primera jornada de alegatos del juicio por el crimen de Lucas González (17) terminó de manera violenta e inesperada: el abogado Martín Sarubbi, defensor de los tres policías implicados directamente en el homicidio, interrumpió la exposición de Gregorio Dalbón, representante de las víctimas, y abandonó la sala.

El hecho, inédito, obligó a suspender el primer alegato, a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, y a que Dalbón no pudiera alcanzar a pedir las penas para los 14 imputados en el homicidio del futbolista de Barracas Central y posterior encubrimiento, ocurridos el 17 de noviembre de 2021.

“Se escapó”, bramó el fiscal del juicio Guillermo Pérez de la Fuente, y reclamó a los jueces del Tribunal Oral y Criminal 25 porteño que lo sancionen.

Cuando Dalbón estaba concluyendo su alegato, sobre el que ya había prometido dar una versión “turbo”, según sus propias palabras, para no demorar más la audiencia que había iniciado con la ampliación de la declaración indagatoria de dos policías acusados, Sarubbi se levantó intempestivamente y, desde la puerta de la sala de audiencias, se disculpó: “Deténganme con la Policía, pero me tengo que ir, me esperan mis hijas”. Dio un portazo y salió.

Martín Sarubbi, defensor de los tres policías implicados directamente en el homicidio de Lucas González junto a Fernando Soto

“Es una falta de respeto, insólito, tenga hijas o no, no puede dejar a su representado indefenso”, se quejó la única jueza mujer del Tribunal, Ana Dieta de Herrero, a la vez que Dalbón les pidió al resto de los defensores de los 14 policías que “no hagan la canallada” de irse ellos también. El comentario del representante de las víctimas provocó la reacción de algunos defensores que, simultáneamente, solicitaron a los magistrados una sanción para Dalbón.

Sarubbi es, junto a Fernando Soto, defensor de Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López, los tres policías de la Brigada 6 de la Policía de la Ciudad, que aquella mañana de noviembre asesinaron a Lucas González cuando junto a tres amigos salían de entrenar en una cancha que el club Barracas Central alquilaba en los márgenes de la villa 21.24 porteña.

El abogado había advertido una hora antes que no podía quedarse más allá de las 15.45. “Con todo respeto, me tengo que ir”, interrumpió a Dalbón a las 15.30. Su colega le respondió que le quedaban “pocas hojas” y le recordó que ya había hecho el esfuerzo de acortar su alegato para no tener que exponerlo en la siguiente audiencia. A unos pocos metros veían la escena Héctor González, papá de Lucas, Ricardo Zuñiga, papá de Joaquín, uno de los sobrevivientes, y Horacio Pietragalla, secretario de Derecho Humanos, que fue a presenciar la audiencia.

Sin embargo, pasaron 15 minutos y Sarubbi se levantó de su silla y se fue. “Nunca vi una cosa así, alguien que se escape. Si ya el doctor tenía un llamado de atención, voy a pedir que se lo vuelva a sancionar. La escala de sanciones no sería menor al apercibimiento. La falta de respeto a ustedes, a sus colegas, a nosotros, la falta de defensa, merece un pedido de sanción”, expresó, visiblemente incómodo, el fiscal Pérez de la Fuente.

“Estamos frente a la mafia”

Hasta el escándalo, Dalbón había ocupado casi una hora con su alegato. “Estamos frente a la mafia. Es un juicio contra la mafia policial. Por primera vez en la historia de mi carrera me encontré con imputados que son mafiosos, que matan, que colocan un arma, que fueron capaces de perseguir, de elegirlos, los miraron por la ventanilla, tuvieron tiempo, los eligieron, los esperaron a 50 metros, cuando el auto tardó un poco, esta parte de la mafia, que fueron los que quitaron la vida a Lucas y quisieron matar a los otros tres, Lopez, Issasi y Nievas, esperaron que pase la Suran para cazarlos. Porque los eligieron, los vieron, vieron que eran fáciles, cuatro chicos que salían de la villa. Pero casualmente no, estaban saliendo de la cancha Cacho, y no eran cuatro morochitos de la villa ni nada por el estilo”, comenzó el abogado una exposición sentida en la que por momentos, hasta pareció quebrarse en llanto.

Dalbón no alcanzó a pedir las condenas, aunque es de suponer que contra los tres principales implicados pedirá la pena máxima, que en este caso sería a reclusión perpetua. Eso lo hará el próximo martes en una audiencia fijada para que arranque a las 11, por lo que comenzará una hora después fiel a la impuntualidad judicial.

Issasi, López y Nievas están acusados como coautores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Además, enfrentan cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

“Señores jueces los eligen por su color de piel, porque son fáciles, porque los van a matar, les van a meter cocaína, armas, van a decir que fueron cuatro abatidos, y casi lo fueron. Al otro día los diarios salieron con que se trató de un enfrentamiento y un abatido”, remarcó Dalbón, convencido de que “si hubiera sido un Audi en lugar de un Volkswagen y si hubiesen tenido ojos claros no les habría pasado nada”.

“¿Qué cosa peor que matar a un hijo? Hacer que un hijo parezca un delincuente. Eso hicieron estas carmelitas descalzas, que ahora vienen a pedir la escupidera. Quisieron hacer que pareciera un delincuente. ‘El acompañante esgrime un arma’, dicen las modulaciones. Es parte de una mafia dispuesta a matarlos a los cuatro. A eso fueron. A matarlos”, dijo Dalbón en uno de los varios momentos en los que Héctor González y Ricardo Zuñiga no pudieron contener el llanto.

La referencia a la “escupidera” tuvo que ver con que antes de su alegato pidió ampliar su declaración indagatoria el subcomisario Roberto Inca, el segundo de la División Brigadas, a quien la semana pasada el inspector Héctor Cuevas señaló como quien le dio la orden a Issasi de plantar el arma falsa en el auto de las víctimas para simular un enfrentamiento. También lo hizo el comisario Rodolfo Ozán, expuesto en una escucha donde habla con otro policía de que a los chicos “les volaron el frasco”, que los policías se “mandaron un mocazo”, y pide “emprolijar este quilombo”.

