El femicidio de Anahí Benítez: este martes serán los alegatos de las defensas

Anahí Benítez tenía 16 años

A un mes y 25 días de iniciado el segundo juicio oral por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, este miércoles comenzarán los alegatos de los abogados defensores de Marcos Bazán (39) y Marcelo Villalba (46).

La audiencia arrancará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Primero alegará el abogado Manuel Garrido, representante legal de Bazán y director de la ONG de Innocence Project Argentina, mientras que luego lo hará el defensor oficial de Villalba.

A continuación, según informó la Agencia Télam, se prevé que el tribunal integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, establezca una fecha para la lectura de la sentencia y pase a un cuarto intermedio.

El pasado miércoles, la fiscal Marisa Monti inauguró la instancia de alegatos pidiendo que Villalba fuera condenado a prisión perpetua, mientras que solicitó que Bazán sea absuelto al considerarlo “absolutamente inocente”.

Te puede interesar: Comienza el segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez: “No creo en la Justicia”, dijo la mamá de la víctima

Durante su presentación, Monti realizó una reconstrucción histórica de los hechos previos al asesinato de la adolescente, en la cual dio por acreditado que Villalba privó a Anahí “ilegalmente de la libertad mediante la utilización de violencia física para luego proporcionarle narcóticos con el fin de continuar el cautiverio”.

Los acusados, Marcelo Villalba y Marcos Bazán

Luego, la representante de Ministerio Público sostuvo que Villalba tuvo secuestrada a Anahí hasta el 3 de agosto, donde le suministró una droga psiquiátrica y abusó sexualmente de ella “valiéndose de su fuerza física y del estado narcotizado de la joven, que no le permitía consentir libremente la acción”, lo cual demostró con el hallazgo de sus rastros de ADN en los restos de la víctima.

Finalmente, acusó al hombre de “trasladarla a la reserva de Santa Catalina, creyéndola fallecida”, donde “decide matarla, valiéndose para ello no solo de su fuerza física sino también del estado de indefensión de la víctima en virtud de su narcotización, actuando sobre seguro”.

Tras dos horas de exposición, y como se había rumoreado días antes en los pasillos de los tribunales de Lomas de Zamora, Monti desestimó acusar a Bazán, quien había sido condenado por este hecho a la pena máxima en junio de 2020 en un primer juicio por el caso, que luego fue anulado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Te puede interesar: Femicidio de Anahí Benítez: la fiscal le puso “me gusta” a una publicación que defendía la inocencia del acusado

De esta manera, la fiscal manifestó tener la “certeza de la absoluta ajenidad” del acusado, tanto como coautor del crimen o partícipe secundario.

“Claramente, se prueba la inocencia de Marcos Bazán en las conductas que le fueron imputadas. No comparto el análisis realizado por quienes me precedieron en el rol”, afirmó Monti, que basó su solicitud en las pericias odoríficas realizadas por el adiestrador de canes Diego Tula, a las cuales consideró “de ningún rigor científico”. Además, pidió que sea investigado.

La fiscal de juicio, Marisa Monti, pidió perpetua para Marcelo Villalba y la absolución para Marcos Bazán

Luego de un cuarto intermedio, alegó el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, quien coincidió con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba. Respecto de Bazán, en cambio, solicitó 14 años de prisión al considerarlo “partícipe secundario” de los delitos endilgados al otro acusado y, alternativamente, requirió 5 años y 6 meses por el “encubrimiento agravado” de los mismos.

El segundo juicio por el femicidio de Anahí comenzó el 1° de marzo en los tribunales de Lomas de Zamora, donde la madre de la víctima, fue la primera testigo en declarar.

Durante la última audiencia previa a los alegatos, el 29 de marzo pasado, Bazán declaró y dijo que era “inocente”. Además, sostuvo que le “armaron” una causa que le arruinó la vida, debido a que estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en 2020, fallo que fue anulado al año siguiente. Su excarcelación, en octubre de 2022, contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En su declaración frente al TOC N°7, el imputado contó que en la cárcel mantuvo un cruce con Villalba, a quien le exigió que contara la verdad porque él no tenía nada que ver con el crimen y hasta llegó a golpearlo por “impotencia”. “Siempre fui con la verdad porque pensé que de esa manera me iban a largar en 15 minutos”, dijo.

Te puede interesar: La madre de Anahí Benítez declaró en el inicio del segundo juicio por el femicidio y criticó la investigación

“Me llama la atención que Bazán haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie. Es un acusado de femicidio y fue condenado: no es que no hay pruebas”, dijo a Télam la madre de la víctima días antes del que comenzara el debate oral.

Silvia Pérez Vilor, la madre de Anahí Benítez, declaró en el inicio del segundo juicio por el femicidio y criticó la investigación

El caso

Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. Seis días después, el 4 de agosto, su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020, pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral en el que, además, debía ser juzgado Villalba, cuyo perfil genético fue hallado en el cuerpo de la víctima y, además, tenía el celular de la adolescente.

Seguir leyendo: