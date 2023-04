“¡Te voy a matar!”: el momento en el que motochorros le dispararon a un hombre para robarle el celular en Quilmes

Motochorros le dispararon a un hombre para robarle en Quilmes

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en el partido bonaerense de Quilmes y pudo haber tenido un desenlace fatal. Dos motochorros atacaron a un hombre y le dispararon cuando intentaban robarle el teléfono celular. La víctima se resistió y sus gritos pusieron en fuga a los delincuentes. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de ayer en la zona de la calle 388 entre Benito Pérez Galdos y San Mauro Castelverde. En las imágenes se observa que el hombre venía caminando por el medio de la calle y de repente es sorprendido por los ladrones, que le cruzaron la moto y le impidieron el paso. Ambos utilizaban casco y al menos el que viajaba como acompañante estaba armado.

Justamente ese mismo fue quien se bajó el vehículo y apuntó con la pistola contra la víctima, cuya primera reacción fue quedarse inmóvil y decirles: “No tengo nada”. Tras ello, el motochorro comenzó a palparle los bolsillos y advirtió que llevaba un celular. Quiso quitárselo, pero el hombre se resistió y empezó a dar unos pasos hacia a atrás mientras vociferaba: “¡Salí de acá! ¡Salí de acá!”.

En ese momento, el delincuente abrió fuego. Disparó hacia el suelo, en un intento de amedrentar a la víctima. Sin embargo, el hombre mantuvo su postura: “¡No te voy a dar el celular!”, le dijo a los gritos y entre insultos. “¡Te voy a matar eh!”, le respondió el agresor, que continuó apuntándole con el arma a la cabeza durante algunos segundos más hasta que finalmente desistió, se subió a la moto y huyo sin concretar el robo.

Te puede interesar: Encontraron el cuerpo maniatado de un hombre en la costanera de Quilmes

Afortunadamente, el balazo no impactó en el cuerpo de la víctima y la dramática escena no dejó heridos. Al tiempo en que los asaltantes escapaban, un vecino preocupado salió a ver qué sucedía, pensando que la víctima era su propio hermano que había salido a trabajar unos instantes antes. “Me dispararon, loco. No me pegaron. Eran dos pendejos de mierda”, le dijo el hombre al dueño de la vivienda, con la voz todavía agitada.

Otro violento asalto en Quilmes Oeste ocurrido en enero de este año

A fines de enero pasado había sucedido un hecho similar en Quilmes Oeste. En ese caso, la víctima resultó herida por dos motochorros que también le dispararon para robarle. Ese episodio ocurrió la noche del 31 de ese mes en la calle Larrea, entre Laprida y 331, a unos cuatro kilómetros de distancia del violento ataque de ayer.

Aquella noche, apenas unos minutos después de las 23, el hombre volvía de trabajar y caminaba por el medio de la calle cuando fue abordado por los delincuentes armados. “Me dispararon en la mano, pasando la bala de lado a lado. La saqué barata”, contó más tarde la víctima en sus redes sociales, donde compartió los videos del asalto.

Te puede interesar: Una pericia oficial desestimó que el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes le haya disparado en la calle

Por ese medio, les advirtió a sus vecinos: “Gente, tengan cuidado, son peligrosos. La moto parece no ser muy particular, mírenla por si los ven por Quilmes, Berazategui, Bernal, Solano”.

Seguir leyendo: