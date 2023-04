Último adiós al colectivero Daniel Barrientos: el recuerdo de sus compañeros y la caravana que realizarán para despedirlo

La cochería Del Valle, donde ocurre el velatorio (Adrián Escándar)

El cuerpo de Pedro Daniel Barrientos, el colectivero asesinado ayer en el barrio Vernazza de Virrey del Pino, es velado en la cochería Del Valle sobre la Ruta 3 en Laferrere. Allí se reunieron sus compañeros de la línea 620, así como familiares y amigos, para continuar el funeral que comenzó anoche. Será enterrado poco antes del mediodía en un cementerio privado de González Catán, la localidad donde Barrientos vivía. Los compañeros de la línea prepararon un cortejo especial: el ataúd será acompañado por cuatro colectivos de la 620.

José está en la vereda del lugar. Es un histórico entre los colectiveros de la zona, jubilado hace cinco años, fue compañero de Barrientos. “Lo habían operado del colon a Daniel. A veces necesitaba pararse, hacía viajes cortos, no podía estar mucho sentado. Siempre decía: ‘Voy a vivir lo que me queda con plenitud’”, asegura a Infobae. La problemática de los asaltos a colectivos, que se cobró la vida de tres choferes en cinco años en Virrey del Pino, ya es historia repetida para él. “Estoy cansado de promesas y que no pase nada. En 1989 nos prometieron las cabinas blindadas. Las seguimos esperando”, afirma, tras las protestas y la violenta golpiza recibida por el ministro Sergio Berni.

Por otra parte, el joven detenido acusado de ser uno de los partícipes del crimen será indagado hoy por el fiscal Gastón Dupláa. Alex Gabriel Barone, de 19 años, fue apresado cuando se trasladaba en un Chevrolet Corsa Gris por la ruta 3 y el cruce con la calle Guanabara, de Virrey del Pino. En la tarde de ayer, el detenido, quien tiene antecedentes por robo agravado, fue reconocido en rueda de presos por al menos un testigo, confirmaron fuentes del caso a la agencia Télam.

Pedro Daniel Barrientos, la víctima

Ayer, a comienzos del funeral, sobresalió la indignación, la tristeza y a la vez los buenos recuerdos que dejó Daniel entre los suyos. Jorge, un compañero de trabajo del chofer asesinado y colectivero hace treinta años, quien se encontraba anoche en la cochería, contó que estuvo junto a Barrientos horas antes del asesinato, horas antes de que saliera a hacer su recorrido habitual. “Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda”, manifestó.

Poco antes había hablado Andrea, la viuda de Daniel Barrientos, quien relató la última conversación que mantuvo con su pareja antes de ser asesinado: “Le dije que me llame cuando llegue para que no usara el celular mientras iba manejando, y no me contestó más”.

La caravana de colectivos preparada para el cortejo (Adrián Escándar)

En medio de la incertidumbre, y cuando ya se había propuesto ir a hablar con los inspectores en la terminal de la línea en González Catán, Andrea recibió un llamado telefónico: del otro lado de la línea una voz le comunicó que Barrientos había fallecido. “Me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”, dijo más tarde en declaraciones televisivas.

“Queríamos viajar, comprar nuestra casa. Vivir lo que nos quedaba, poner un negocio. También teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Estaba muy complicado todo. No pudimos”, continuó.

La UTA, sindicato al que pertenecía Barrientos, confirmó que el chofer estaba a pocos días de jubilarse.

