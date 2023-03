Sospechan que a la mujer asesinada en Bernal la mataron para robarle y que los homicidas son del mismo barrio

El barrio donde mataron a Rosana Mercedes Viyagra

Rosana Mercedes Viyagra (41) fue encontrada asesinada de al menos tres balazos en su casa en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes. En un principio, la investigación abrió las sospechosas sobre un posible femicidio, ya que los homicidas no se llevaron nada. Pero mientras las horas transcurrieron, los detectives desecharon esa hipótesis y ahora investigan un crimen en ocasión de robo. Se cree que los responsables del asesinato serían vecinos del mismo barrio.

La causa quedó a cargo del fiscal Jorge Saizar, titular de la UFI N°5 de Quilmes, quien tras recabar información y escuchar a los testigos, investiga el caso como un homicidio. De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, Rosana fue abordada por los sospechosos cuando llegaba a casa de madrugada e ingresó corriendo al grito de: ‘Me quieren robar, abrime’.

Pero los delincuentes alcanzaron a entrar a la propiedad y ahí ocurrió lo peor: primero atacaron al yerno de Rosana, que estaba junto a la hija de la víctima en la pieza en la que viven; después le dispararon al menos en tres oportunidades a la mujer y la asesinaron frente a su pareja. Luego, escaparon sin llevarse nada.

El crimen ocurrió cerca de las 4.30, en un domicilio de la calle Cerrito al 2.300, entre 170 y 171, del barrio La Cañada, de Bernal Oeste, una zona precaria, cercana a un arroyo, un lugar donde se unen varios asentamientos.

Según detallaron las fuentes consultadas por este medio, entre cuatro y cinco delincuentes fueron los que persiguieron a Rosana, aunque solo dos ingresaron a la propiedad y uno se quedó esperando en el pasillo. Hay testigos que los vieron huir y pudieron reconocerlos como gente de la zona.

El caso

Lo cierto es que, la madrugada del miércoles, siempre según las fuentes consultadas, ya en el interior de la propiedad y tras haber atacado al yerno y a la hija de la víctima, los sospechosos comenzaron a forcejear con el esposo de Rosana y luego, en circunstancias que aún se están investigando, hirieron a la mujer. Se fueron sin robar nada: los investigadores sospechan que se asustaron.

La víctima fue trasladada a la Clínica Calchaquí, donde falleció. Según indicaron las fuentes del caso, en la casa había una elevada suma de dinero en efectivo que no fue sustraída por los delincuentes, algo que en un principio llevó a evaluar otras hipótesis. Pero con el testimonio de los vecinos, el móvil se fue acotando al robo en las últimas horas.

Es que Rosana y su familia viven en un barrio humilde, pero no tenían un mal pasar económico.“La pareja se dedicaba a la venta de electrodomésticos chicos, como cafeteras y jugueras, y utilizaba su casa como depósito. El hombre les daba facilidades de pagos a los vecinos. En el momento del hecho también había dinero arriba de la mesa, que los delincuentes no llegaron a llevarse, no sabemos si porque huyeron con urgencia o porque la motivación del ataque fue otra, como dar un mensaje”, explicaba en un primer momento un investigador a la agencia de noticias Télam.

En el lugar del crimen, la Policía Bonaerense halló dos vainas servidas calibre .22 y otras dos .380, indicaron las fuentes. El fiscal Saizar ordenó que se secuestren los celulares de la víctima y de su esposo para saber si recibieron algún tipo de amenaza en el último tiempo.

Lo cierto es que todos los esfuerzos están en dar con los homicidas y la pista los lleva a un grupo de chicos del barrio donde vivía Rosana.

