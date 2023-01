Detuvieron a un abogado vinculado al ex juez Ordoqui que estaba prófugo: el insólito argumento que dio ante la Justicia

Ricardo Ducid detenido. Está acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho

Agentes de la Policía Federal detuvieron a Ricardo Ducid, un reconocido abogado de la Ciudad de La Plata, acusado de ser cómplice del ex juez de la Cámara de Casación penal de la provincia de Buenos Aires, Martín Ordoqui. El arresto ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de Pigüe.

Ducid, de 70 años, se encontraba prófugo desde 2020 cuando la fiscal Betina Lacki solicitó su detención al considerarlo integrante de la asociación ilícita, de la que también formaban parte Ordoqui y el ex magistrado César Melazo. Al abogado se le imputó participación en maniobras tendientes a conseguir clientes que afrontaban causas judiciales en trámites para ofrecerles el “mejoramiento” de sus situaciones procesales, activando tareas de asesoramiento, representación y/o confección de escritos.

Según la causa, Ducid utilizaba sus influencias para interferir en decisiones judiciales a cambio de un “precio” basado en promesas remunerativas o dádivas. En esas maniobras participaba Ordoqui, quien fue suspendido el pasado mes de septiembre.

En este marco, el abogado está acusado de “asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho” en la causa que interviene la UFIJ N°2 de La Plata, a cargo de Lacki.

El ex camarista Martín Ordoqui

Fuentes judiciales indicaron que a través de una ardua investigación lograron ubicar a Ducid en una vivienda de Pigüé, hasta donde se dirigió personal de la División Operativa Federal de Bahía Blanca para proceder con la detención.

“Este abogado era buscado desde 2020, acusado de haber participado en distintas maniobras para conseguir clientes en causas judiciales para posteriormente ofrecerles un servicio de mejoramiento de las situaciones procesales”, explicó una fuente consultada por agencia de noticias Télam. ”El ardid consistía en asesoramiento, representación y hasta confección de escritos, utilizando influencias para interferir en decisiones judiciales a cambio de un precio basado en promesas remunerativas o hasta en dólares”, agregó.

Tras la detención, Ducid fue trasladado directamente a La Plata donde fue indagado por la fiscal Lacki. Según trascendió de la indagatoria, el abogado dijo que no iba a contestar preguntas, pero que quería manifestar que él no sabía que había una orden de detención en su contra y que, por ende, no estaba prófugo.

El hecho ocurrió a casi cinco meses del arresto de Ordoqui. El camarista fue detenido el 5 de septiembre, horas después de que el Consejo de Magistratura de la Provincia de Buenos Aires lo destituyera de su cargo al estar acusado de integrar una asociación ilícita presuntamente liderada por el ex magistrado de Garantías de La Plata César Melazo. Por unanimidad, el organismo decidió destituirlo y decretar su “inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial”, como consecuencia de la investigación penal en su contra.

El ex juez de Garantías de La Plata César Melazo

Fue la primera vez en la historia de la provincia que se removió a un magistrado de alto rango por juicio político.

Según el jury, entre 2017 y 2018, en el marco de la tramitación de ciertos legajos casatorios, Ordoqui “actuó con parcialidad manifiesta en beneficio de un justiciable (Juan Ariel Heine). Al mismo tiempo, faltó al decoro y la dignidad de su función e incumplió los deberes inherentes a su cargo al brindar información interna y asesoramiento -al punto de redactar personalmente un escrito judicial a presentar en una causa sometida a su jurisdicción- a particulares (Lidia María Perna y el nombrado Heine)”.

”También recibió dádivas por estas gestiones y solicitó dinero para quien oficiara como secretaria privada, una vez descubiertas las ilegales maniobras”, señaló el fallo.

La destitución y el arresto ocurrió el mismo día que en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de la capital bonaerense comenzó el juicio contra Melazo y otros 14 imputados de integrar una banda dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.

En efecto, ese es el otro caso atribuido a Ordoqui. En 2010, la fiscal Lacki investigaba el homicidio de Juan Farías, quien formaba parte de una banda que había cometido delitos contra la propiedad y estaba integrada también por policías que liberaban zonas y que, al parecer, contaban con la protección del por entonces juez Melazo.

Por ese hecho, Lacki se contactó con un detenido por doble homicidio, Javier Ronco, quien le contó que entregaba dinero al fiscal Tomás Morán y que tenía “una punta” en Casación, quien resultó ser Ordoqui, quien en las escuchas era nombrado como “el tío” por haber mantenido en el pasado una relación sentimental con la tía biológica de dicho preso.

A mediados de octubre, el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, dictó el pedido de prisión preventiva para Ordoqui haciendo lugar al requerimiento de la fiscal Lacki.

