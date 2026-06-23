La dura crítica de un histórico medio francés al juego de Argentina en el Mundial: “No muestra gran cosa”

Messi anota el segundo gol ante Austria (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La selección argentina venció 2-0 a Austria y avanzó como líder del Grupo J a los 16avos de final del Mundial 2026. Luego del triunfo por 3 a 0 ante Argelia en el debut, La Scaloneta volvió a imponerse ante un rival que propuso un juego físico e incómodo. Lionel Messi anotó los cinco tantos de la Albiceleste en el torneo. Y el conjunto europeo, por más que tuvo más la pelota en algunos pasajes del torneo, solo contó con una chance clara para anotar, mientras que el campeón del mundo falló un penal.

Los medios del mundo enfocaron la cobertura en el capitán argentino y su lucha contra el tiempo: a los 39 años, se convirtió en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales (18, supera por dos a Kylian Mbappé y Miroslav Klose). Sin embargo, L’Equipe (de la misma editorial de France Football, la revista que organiza el Balón de Oro) ofreció una crónica en la que deslizó varias críticas a la Selección.

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El artículo, firmado por José Barroso, llevó un título que ya marcó cuestiones a mejorar del seleccionado. “Dos goles y nada más: ante Austria, Argentina no convenció en su juego y se preocupa por el estado físico de algunos titulares”, resaltó. Y añadió: “Messi, buscado de manera demasiado sistemática”.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

“Los argentinos llevaron la caricatura un poco lejos. Cinco goles marcados en dos partidos, cinco por Lionel Messi: es difícil cuestionar la influencia total del capitán en el éxito de la Albiceleste”, ensalzó la nota al atacante del Inter Miami, aunque también buscó subrayar el contraste con sus compañeros a la hora de lastimar en el área contraria.

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“En términos generales, es merecido, ya que se mostraron como los más peligrosos, encontrando la brecha al final de cada tiempo (minuto 38, 90+5). Pero, fuera de esos destellos y del penal fallado por Messi en el minuto 9, no hubo mucho más para destacar. Austria puso en aprietos a Argentina cada vez que sumó intensidad y la sacudió. Argelia también lo había hecho", sorprendió el análisis, que incluyó una aseveración llamativa: “Argentina no muestra gran cosa”.

Es verdad que la presión austríaca no le permitió al campeón defensor salir cómodo desde el fondo o juntar pases con la fluidez habitual, pero Argentina no padeció el encuentro. La firmeza de la línea de fondo y el sacrificio colectivo lograron que Austria casi no tuviera profundidad. Solo la atajada de Dibu Martínez ante el tiro libre de Marcel Sabitzer generó zozobra. Y, de contra, luego del ingreso de Nico González, la Albiceleste pudo haber rematado el resultado mucho antes. No brilló, es verdad, pero tampoco necesitó mucho más para imponerse.

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“Sus dificultades relativas para establecer su juego e imponer su ritmo confirman de todas formas las dudas sobre el estado físico de su plantel, con menos presencia en los duelos (Mac Allister, De Paul, Romero). Más allá de su gol, Messi se adaptó, llevando menos el balón que frente a los Fennecs. Pero el hecho de que sus compañeros lo busquen casi sistemáticamente en cada jugada llama la atención”, continuó el artículo. Vale destacar que, a excepción del Cuti Romero (quien este martes se entrenó diferenciado, pero se espera que esté apto para el choque por los 16avos de final del 3 de julio), Scaloni dispone del plantel completo.

Argentina completará su participación en el Grupo J el próximo sábado desde las 23 en el Dallas Stadium frente a Jordania. Es posible que el cuerpo técnico determine una formación alternativa para darles descanso a varios futbolistas.

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El artículo de L'Equipe, con críticas a la Argentina